Sarah Santaolalla y Jordi Évole sacan exactamente la misma conclusión ante las audiencias de 'La Revuelta' con Sánchez, y muchos lo piensan

Las audiencias dictaron anoche una atronadora sentencia a la primera entrevista de Pedro Sánchez en 'La Revuelta'. El programa presentado por David Broncano rompió su techo con la intervención del mandatario socialista y alcanzó su máximo histórico en La 1 de TVE con apabullantes datos, impropios ya en la televisión del presente.

Fue la emisión no deportiva más vista del año con un 33,9% de cuota de pantalla y casi 4,4 millones de espectadores de media. Y ante semejante arrasada, Sarah Santaolalla y Jordi Évole se han pronunciado de forma inmediata en X con una valoración muy elocuente.

"Un 33,9% de audiencia es una barbaridad. Y no, no es solo un dato de televisión: hay partido. Algo se está moviendo y las encuestas no siempre llegan a tiempo para detectarlo. La gente tiene ganas de escuchar, de debatir y de decidir. Que nadie dé nada por hecho", ha señalado la analista política.

Un 33,9 % de audiencia es una barbaridad. Y no, no es solo un dato de televisión: hay partido. Algo se está moviendo y las encuestas no siempre llegan a tiempo para detectarlo. La gente tiene ganas de escuchar, de debatir y de decidir. Que nadie dé nada por hecho. https://t.co/pTno3wsXeh — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) October 23, 2026

"Algo se mueve que las encuestas, de momento, no detectan. Este dato no es normal. La aldea gala empieza a coger forma. El interés por las elecciones del 29N se dispara. Quién se esconda de entrevistas y debates lo puede pasar muy mal", ha sentenciado Jordi Évole, con indirecta a Feijóo y Santiago Abascal, que en principio no van a acudir a 'La Revuelta'.

Así, el comunicador de Atresmedia coincide con Sarah Santaolalla en su análisis sobre esas millonarias audiencias, y considera que, si los presidentes de PP y Vox limitan sus apariciones en formatos como el de David Broncano, pagarán un alto coste en las urnas en los comicios del próximo 29 de noviembre.