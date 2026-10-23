Sarah Santaolalla y Jordi Évole sacan exactamente la misma conclusión ante las audiencias de 'La Revuelta' con Sánchez, y muchos lo piensan

Las audiencias dictaron anoche una atronadora sentencia a la primera entrevista de Pedro Sánchez en 'La Revuelta'. El programa presentado por David Broncano rompió su techo con la intervención del mandatario socialista y alcanzó su máximo histórico en La 1 de TVE con apabullantes datos, impropios ya en la televisión del presente.
Fue la emisión no deportiva más vista del año con un 33,9% de cuota de pantalla y casi 4,4 millones de espectadores de media. Y ante semejante arrasada, Sarah Santaolalla y Jordi Évole se han pronunciado de forma inmediata en X con una valoración muy elocuente.
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"Un 33,9% de audiencia es una barbaridad. Y no, no es solo un dato de televisión: hay partido. Algo se está moviendo y las encuestas no siempre llegan a tiempo para detectarlo. La gente tiene ganas de escuchar, de debatir y de decidir. Que nadie dé nada por hecho", ha señalado la analista política.
"Algo se mueve que las encuestas, de momento, no detectan. Este dato no es normal. La aldea gala empieza a coger forma. El interés por las elecciones del 29N se dispara. Quién se esconda de entrevistas y debates lo puede pasar muy mal", ha sentenciado Jordi Évole, con indirecta a Feijóo y Santiago Abascal, que en principio no van a acudir a 'La Revuelta'.
Así, el comunicador de Atresmedia coincide con Sarah Santaolalla en su análisis sobre esas millonarias audiencias, y considera que, si los presidentes de PP y Vox limitan sus apariciones en formatos como el de David Broncano, pagarán un alto coste en las urnas en los comicios del próximo 29 de noviembre.
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.