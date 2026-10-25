Sarah Santaolalla confirma los detalles de su programa propio en La Séptima: días, franja de emisión y en qué consistirá

Con la cuenta atrás para el inicio de emisiones de La Séptima afrontando su recta final, Sarah Santaolalla no ha dudado en compartir los primeros detalles del programa que conducirá en solitario en las tardes de la cadena. Así, la analista política ha adelantado las claves de 'El línea con Sarah Santaolalla', el espacio que presentará de lunes a viernes a partir del próximo 5 de noviembre.

"Pues ya lo puedo gritar a los cuatro vientos: ¡En Línea con Sarah Santaolalla será una realidad!", ha comenzado anunciando la colaboradora de televisión en su perfil de X este viernes, confirmando el título que llevará su programa en el nuevo canal de TDT, que girará entorno al análisis y el debate de los principales temas de actualidad.

Sarah Santaolalla desvela los primeros detalles de 'En línea con Sarah Santaolalla', el programa que conducirá en La Séptima

Así, Sarah Santaolalla ha lanzado un breve resumen sobre su nuevo proyecto fuera de TVE. "Un programa diario, de lunes a viernes, en el que compartiremos un buen trocito de la tarde. Un espacio para informar, analizar, preguntar, reflexionar y, sobre todo, contar las cosas con rigor, honestidad, empatía, humanidad y compromiso", ha adelantado la analista política.

Pues ya lo puedo gritar a los cuatro vientos:



¡En Línea con Sarah Santaolalla

será una realidad! 🥹❤️‍🔥‼️📺



Un programa diario, de lunes a viernes, en el que compartiremos un buen trocito de la tarde. Un espacio para informar, analizar, preguntar, reflexionar y, sobre todo,… pic.twitter.com/ByLznNT2rz — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) October 23, 2026

La colaboradora de La Séptima lo define como "un lugar desde el que acercaros la actualidad sin renunciar al pensamiento crítico, dando importancia a lo que de verdad importa y entendiendo que detrás de cada noticia hay personas, historias y realidades que merecen ser contadas", sin develar más detalles sobre su elenco de colaboradores.

"Empieza una nueva etapa, un nuevo reto y una enorme ilusión", ha asegurado Sarah Santaolalla, que arrancará su nueva aventura televisiva, pasando de la mesa de tertulia a los mandos del plató, a partir del 5 de noviembre, día en el que La Séptima iniciará sus emisiones. A su vez, ha querido trasladar un mensaje a todos los que han celebrado sus logros a lo largo de su trayectoria televisiva.

"Gracias a quienes confiáis en mí, a quienes me acompañáis cada día y a quienes hacéis posible que los sueños, poco a poco, se conviertan en proyectos", ha señalado la comunicadora, haciendo también referencia a su función y la de La Séptima de cara al panorama informativo de los próximos meses. "Nunca me soltásteis la mano en los momentos más difíciles y ahora me toca acompañaros en esta época tan oscura", ha apuntado. "Con muchas ganas de compartir esta aventura con vosotros. ¡Vamos a por ello!", ha terminado celebrando.