Santiago Abascal, aún sin aceptar la oferta de 'La Revuelta', define en una palabra la entrevista de Broncano a Pedro Sánchez en RTVE

Santiago Abascal ha reaccionado a la exitosa entrevista de Pedro Sánchez en 'La Revuelta' de David Broncano a través de un mitin de Vox. El líder de la ultraderecha, que también ha sido invitado al programa de La 1 de RTVE para hacer lo propio, ha valorado su intervención y, de paso, el trabajo del humorista jiennense como entrevistador.

En primer lugar, el presidente de la formación de extrema derecha ha calificado como "papel lamentable" la aparición del mandatario socialista en el espacio de entretenimiento de la cadena estatal. Para Abascal no puede tildarse de otra forma por el hecho de que acudiera a 'La Revuelta' mostrando una faceta "simpática".

"Como si no hubiera mentido, traicionado y todo su entorno robado a los españoles y corrompido el país de una manera absolutamente asquerosa", ha sentenciado el candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 29 de noviembre. "Se nos pone en Televisión Española con una entrevista masaje a hacer chistecitos sobre la situación", ha añadido, entrando así a enjuiciar también la labor de David Broncano.

Lo cierto es que dicha entrevista fue de todo menos "masaje" porque el presentador de 'La Revuelta' trató todos los asuntos incómodos para Sánchez y el PSOE: como la corrupción del que fuera el núcleo duro del partido, las joyas de Zapatero, la crisis en Ceuta o el drama de la vivienda y sus tardías soluciones después de ocho años en el Ejecutivo.

Se abordaron entre dosis de humor, sí, pues esa es precisamente la idiosincrasia del formato, pero eso no estuvo reñido con que fuera una charla que tocara todos los palos. Aun así, no ha convencido a Santiago Abascal, que ha reducido la entrevista a un intercambio de bromas. "En fin, los chistes no creo que sirvan porque los españoles hace tiempo que no estamos para bromas", ha afirmado el político.

🔴 @Santi_ABASCAL reacciona a la entrevista de Sánchez junto a Broncano:



"Y se pone en Televisión Española con una entrevista masaje a hacer chistecitos sobre la situación... Los españoles hace mucho tiempo que no estamos para bromas". pic.twitter.com/F2fl2l2NKJ — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 23, 2026

Esta reacción de Abascal se suma a la del PP, que, por boca de su portavoz Ester Muñoz, la tachó de "anodina". "Le vimos en una entrevista explicándole a los españoles cuántas relaciones sexuales tiene. Yo creo que a los españoles no les importa. Los españoles tienen derecho a saber cómo se ha financiado el PSOE (...) Pedro Sánchez está atrincherado, yendo a sitios en los que le preguntan cosas tan anodinas como cuáles son sus relaciones sexuales, en lugar de preguntarle por qué es el único Gobierno que se ha gastado dinero en contratar mujeres prostituidas o preguntarle por qué su hermano está condenado por corrupción", han sido las recientes declaraciones de Muñoz ante los medios.

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Lo cierto es que, mientras se producen estas críticas valoraciones, ambos partidos, tanto PP como Vox, siguen sin pronunciarse sobre la invitación que 'La Revuelta' ha extendido a todos los candidatos principales a la Moncloa. De momento, solo se ha sustanciado la entrevista de Pedro Sánchez. Por su lado, Ada Colau, líder del consorcio Frente Amplio, también ha aceptado ya, a la espera de concretarse fecha.