'Salvados' suspende la entrevista de Pedro Sánchez anunciada para esta semana, y queda en el aire en La Sexta

La Sexta lleva días anunciando que Pedro Sánchez sería el gran protagonista de 'Salvados' este próximo domingo 1 de noviembre. El programa que presenta Gonzo cebaba que el presidente del gobierno regresaría al bar en el que concedió su primera entrevista a Jordi Évole tras dejar su acta como diputado y abandonar la secretaría general del PSOE.

Sin embargo, el trágico accidente de dos trenes en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 muertos y más de 100 heridos, ha provocado que este programa haya quedado cancelado. Así, La Sexta ya anuncia este cambio en la programación en sus redes sociales y promociona una entrevista con Almudena Cid como sustituta.

Cabe señalar que la entrevista a Pedro Sánchez estaba prevista para ser grabada este mismo jueves 29 de octubre según ha publicado El Periódico y ha verificado El Televisero. No obstante, la tragedia ferroviaria ha roto todos los planes del presidente del gobierno y de Producciones del Barrio.

En este sentido, Pedro Sánchez se encuentra ahora mismo volcado en la investigación de las causas del accidente ferroviario y en las labores de rescate de los cadáveres que siguen en el lugar del siniestro y de limpieza de toda la zona. Unos trabajos que coordina la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Con ello, el programa de 'Salvados' con Pedro Sánchez queda aplazado sine die. En este sentido, a la pregunta de El Televisero sobre el futuro de la entrevista, fuentes de Atresmedia aseguran que con el funesto suceso de Urda "los políticos están reprogramando sus agendas y no podemos decir nada porque no depende de nosotros".

Lo que está claro es que el choque entre el Ave y el Iryo ha hecho saltar por los aires todos los planes de la campaña electoral del PSOE. Ahora, el asunto que está encima de todas las tertulias es el incidente ferroviario y en las responsabilidades políticas que debería asumir Óscar Puente, el Ministro de Transportes. Así, son muchas las voces que piden su dimisión desde presentadores y periodistas como Ana Rosa Quintana, Carlos Alsina o Antonio García Ferreras hasta todos los partidos políticos, incluidos el Frente Amplio, ERC y PNV, entre otros.

🚨CAMBIO DE PROGRAMACIÓN🚨



El próximo domingo, del podio al olvido.

Almudena Cid muestra el desamparo de los deportistas de élite al terminar su carrera de éxito. pic.twitter.com/OGMzCAp8Hf — Salvados (@salvadostv) October 29, 2026

Cabe señalar que es el segundo producto que La Sexta tiene que posponer por culpa del incidente de los trenes pues la cadena de Atresmedia también ha aplazado al lunes 9 de noviembre el primer debate electoral que iba a emitir en un principio el próximo lunes 2 de noviembre sobre vivienda y economía con portavoces de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio.