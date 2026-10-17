'Saber y Ganar' pierde a otro concursante en RTVE tras salir Martín Escolar: Juan Gómez anuncia su marcha voluntaria

Tras la salida temporal de Martín Escolar, una nueva baja ha sacudido de forma inesperada a 'Saber y ganar' este viernes. En esta ocasión, ha sido Juan Gómez, que se encontraba a las puertas de convertirse en 'Magnífico' dentro del programa, el que ha sorprendido a Jordi Hurtado y compañía al anunciar que debe abandonar el programa de forma voluntaria por la incapacidad de compaginar el concurso con su trabajo en las aulas.

Ha sido cuando el conductor del concurso de La 2 ha anunciado que el profesor y músico acumulaba ya 8.260 puntos en su marcador tras 23 programas cuando el barcelonés ha aclarado que no regresará al siguiente programa. "Tengo 110 alumnos, dentro de poco ya habrá evaluaciones y me necesitan", ha comenzado explicando el concursante.

Juan Gómez se despide de 'Saber y ganar' a las puertas de convertirse en 'Magnífico'

"Necesito tomarme un tiempo porque me cuesta mucho llevar las dos cosas a la vez. Estoy a 2.000 puntos de ser Magnífico y me gustaría serlo, pero necesito más preparación", ha explicado el concursante de 'Saber y ganar', al que le está siendo imposible la tarea de compaginar sus dos trabajos con las grabaciones del formato de TVE. Aún así, ha aclarado que estaría encantado de regresar en un futuro.

Así, el músico no ha dudado en mostrar su agradecimiento a todo el equipo por su etapa en el concurso de La 2. "Saber y ganar' me ha dado unas experiencias maravillosas. He conocido a gente brutal y espero que sea un hasta luego", ha señalado, dejando la puerta abierta a protagonizar un regreso estelar. Y el presentador no ha tardado tampoco en recordar a Juan que el programa contempla este tipo de contratiempos.

Tras aclarar que 'Saber y ganar' permite a los concursantes ausentarse una única vez para compaginar sus asuntos laborales, Jordi Hurtado se ha despedido del casi 'Magnífico'. "En este caso, su ausencia está tan justificada por su trabajo como profesor. Gracias, porque, aunque dices que el programa te ha dado mucho, tú también le has dado muchísimo al programa", ha señalado con pesar por su marcha.

Y tras interpretar un tema con ukelele en directo, cumpliendo así la promesa que hizo nada más entrar al programa, el de Barcelona se ha despedido de la audiencia con una clara declaración de intenciones: "Volveré". Así, Juan Gómez se suma a una larga lista de concursantes que históricamente han tenido que prescindir de su puesto en el concurso para atender a sus trabajos.