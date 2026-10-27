'Rueda la Letra' coge aire con récord histórico de audiencia en la tarde de Telecinco y sorpasso a 'Y ahora Sonsoles' en estricta coincidencia

'Rueda la Letra', el concurso que acoge la prueba de El Rosco, dio una alegría a Telecinco este lunes al firmar su mejor resultado de audiencia tanto en cuota de pantalla como en espectadores (en días hábiles). Conducido por Carlos Sobera, el formato, que está a punto de cumplir dos meses en la programación, registró un 9,5% de share y 738.000 seguidores de media.

Se trata de la mayor cuota cosechada a lo largo de su incipiente recorrido, pulverizando el 9,1% con el que se saldó el programa de estreno. Hasta la fecha, esa marca era su techo, revalidada en las entregas del 25 de septiembre y el 15 de octubre. Ahora, ocho semanas después, el formato cultural da muestras de brotes verdes y bate dicho resultado.

Durante todo este tiempo en antena, 'Rueda la Letra' se ha movido mayoritariamente entre el 7% y 8% de share; cifras muy pobres que, sin embargo, no han desentonado dentro de la maltrecha tarde de Telecinco, en la que tan solo 'Allá Tú' con Juanra Bonet es capaz de alcanzar el codiciado doble dígito con cierta regularidad.

Es más, el espacio que da cobijo al mítico abecedario circular como prueba final afrontó un momento especialmente crítico entre el 20 y 23 de septiembre, cuando cayó a sus peores rendimientos en miles y en cuota. Alarmante fue el 6% obtenido en el episodio del día 20 o los exiguos 429.000 espectadores (su menor seguimiento histórico) en la emisión del 23.

No obstante, aunque hubo cifras que invitaron a perder la esperanza con 'Rueda la Letra', Telecinco continuó su apuesta, que parece dar sus primeros frutos aunque, por ahora, sin alardes. Si bien, con ese 9,5% de ayer lunes, máximo histórico, se superó ampliamente el promedio de septiembre (8,1%) y la media diaria del canal (8,6%).

Además, el concurso también superó a 'Y ahora Sonsoles' por primera vez. En estricta competencia, el duelo se saldó con un 9,5% y 9,4% de share respectivamente. De modo que se alzó, por la mínima (una décima), como la oferta líder entre las cadenas comerciales. Eso sí, no pudo con 'La Promesa' en TVE, que marcó un 11,6% y 862.000 fieles.

'Rueda la Letra' - 9,5%

'Y ahora Sonsoles' - 9,4%

No hay que pasar por alto el contexto en el que 'Rueda la Letra' firmó ese 9,5%. Antes, 'La tarde se mueve' se hundió con un 6,5% y por debajo de la barrera del medio millón de espectadores. Después, 'El Diario de Jorge' creció pero también funcionó a un ritmo sensiblemente inferior con un 8,2% y 540.000. Por tanto, el resultado del game show resulta más meritorio aún, pues se acercó a 'Allá tú', que nuevamente fue el único producto de la franja vespertina en redondear un doble dígito (10%).

Por último, y aunque no coinciden en horario de emisión, mención aparte merece 'Pasapalabra', que alcanzó un máximo de temporada en miles con casi 1,8 millones de telespectadores (17,2%). Se convirtió en la emisión más vista del concurso conducido por Roberto Leal en Antena 3 desde el pasado 12 de mayo.