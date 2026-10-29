RTVE toma medidas y reconfigura La 1: Corta 'Mañaneros 360', amplifica 'Directo al grano' y cancela 'Valle Salvaje' este jueves

La 1 de RTVE, que este miércoles se convirtió en referencia informativa y en la cadena líder con su cobertura ininterrumpida sobre el accidente de trenes en Toledo, continúa volcándose con la noticia, en su compromiso con el servicio público, hoy jueves 29 de octubre. Por ello, la corporación ha avanzado nuevos cambios en la programación.

Para empezar, se ha indicado un recorte en la duración de 'Mañaneros 360'. El formato matinal que comanda Jesús Cintora perderá cuota de pantalla, como ya sucedió en la jornada de ayer, en favor de los servicios informativos de la casa. El especial, previsto a las 14:15 horas como previo al 'Telediario 1' de Alejandra Herranz, comerá unos 45 minutos de duración al magacín.

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Por otro lado, además de esa reducción de 'Mañaneros 360', La 1 de TVE avanza, a través de su guía, que 'Directo al grano' se volverá a ampliar, repitiendo prácticamente el esquema de este miércoles. Así, el programa presentado por Marta Flich y Martín Barreiro se extenderá desde las 16:00 hasta las 18:45 horas.

Si bien, la dirección de la cadena premia a este formato después de sus últimos resultados de audiencia: 15,8% y más de 1,2 millones de espectadores (máximo de temporada). Con este aval del público, La 1 ha determinado que sea 'Directo al grano' su principal ventana para informar de la última hora respecto a la tragedia ferroviaria durante casi tres horas ininterrumpidas.

Este movimiento implicará la cancelación total de 'Valle Salvaje', que volverá a perder su hueco en la parrilla vespertina como ya ocurrió este miércoles. De modo que sus seguidores sumarán dos días consecutivos sin episodio. En cambio, no correrá la misma suerte 'La Promesa' (en principio), que sí reanudará sus emisiones tras la suspensión de ayer.

Por otro lado, hay que destacar que también regresarán a la programación 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa y 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus. En la noche, después del 'Telediario 2' de Pepa Bueno, el entretenimiento se retomará en la pantalla de La 1 de RTVE de la mano de 'La Revuelta' de David Broncano.

Así queda la programación de La 1 de TVE este jueves: