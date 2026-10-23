RTVE toma medidas rápidas con el programa 'Al cielo con ella', cancelado en La 1 tras su caída en audiencias y devuelto a La 2

A RTVE se le ha agotado la paciencia con 'Al cielo con ella'. Tras anotar mínimo histórico en La 1 el pasado martes, la cadena pública ha decidido devolver el programa de Henar Álvarez a La 2 a partir de la próxima semana. De esta manera, el formato volverá a sus orígenes y dejará su espacio en el prime time de La 1 al no remontar sus datos.

Desde que estrenó la nueva temporada, 'Al cielo con ella' tan solo logró superar el doble digito en su segunda entrega. Sin embargo, tras bajar a un preocupante 6,7% y 489.000 espectadores el pasado martes, y al ver que el espacio sigue desangrándose y siendo la oferta menos vista de todos sus prime time, la principal cadena estatal ha optado por retirarlo de su parrilla de forma inmediata.

Así, La 1 ha optado por cancelar 'Al cielo con ella' y ocupar su espacio el próximo martes con una nueva entrega de 'MasterChef Celebrity Legends'. Mientras que el programa de Henar Álvarez regresará a La 2 a partir del próximo domingo 1 de noviembre con dos invitadas de excepción: las actrices Lola Herrera y Blanca Portillo.

Como apuntamos, este movimiento llega después de que los registros de 'Al cielo con ella' no hayan sido los esperados pese a que esta temporada además no estaba contando con la competencia de 'Cara al show'. En este sentido, conviene señalar que la tercera temporada del programa producido por Producciones del Barrio, la primera que se emitió en La 1, cerró con una media del 8,6% 668.000 espectadores mientras que el promedio de los cuatro primeros programas de esta cuarta tanda ha bajado al 8,2% y 581.000 seguidores.

Unas cifras que están muy por debajo de la media diaria y mensual de La 1. De hecho, la cadena pública obtiene en el mes de octubre un 13,2%, lo que la sitúa como el canal líder del mes frente al 12,4% de Antena 3 . Es por ello, por lo que la corporación ha optado por relegar definitivamente 'Al cielo con ella' a La 2 y devolverlo a su lugar natural donde el espacio se movía entre el 3% y el 4% de share.

Hay que recordar que 'Al cielo con ella' nació como una apuesta para RTVE Play. Después de su éxito en la plataforma, el ente decidió llevar el producto al prime time de La 2, donde poco a poco fue ganándose un sitio, siendo uno de los prime time que mejor le funcionaba a la cadena. Sin embargo, con la marcha de Marc Giró a La Sexta, RTVE quiso premiar a 'Al cielo con ella' y ascenderlo a La 1 como sustituto de 'Late Xou' en abril del año pasado. Una apuesta que concluye.

Audiencias de la tercera temporada de 'Al cielo con ella'

Programa 1 (07/04/2026): 12,1% y 1.044.000 (máximo)

Programa 2 (14/04/2026): 9,6% y 808.000

Programa 3 (21/04/2026): 8% y 729.000

Programa 4 (28/04/2026): 8,1% y 650.000

Programa 5 (05/05/2026): 7,3% y 581.000

Programa 6 (12/05/2026): 8,7% y 704.000

Programa 7 (19/05/2026): 9,1% y 706.000

Programa 8 (26/05/2026): 8,6% y 652.000

Programa 9 (02/06/2026): 7,4% y 552.000

Programa 10 (09/06/2026): 7,4% y 539.000

Programa 11 (23/06/2026): 8,4% y 426.000

Programa 12 (07/07/2026): 8% y 619.000

Audiencias de la cuarta temporada

Programa 1 (28/09/2026): 8,2% y 549.000

Programa 2 (06/10/2026): 10,5% y 731.000

Programa 3 (13/10/2026): 7,3% y 553.000

Programa 4 (20/10/2026): 6,7% y 489.000 (mínimo)

Lola Herrera y Blanca Portillo, próximas invitadas de 'Al cielo con ella'

Lola Herrera visita el programa para hablar de su último trabajo, 'Camino a la Meca', en la que interpreta a una mujer, Helen Martins, que reivindica su libertad y derecho a elegir su propia vida. La actriz repasará con Henar una trayectoria que abarca más de siete décadas de teatro, cine y televisión, con personajes míticos como Carmen Sotillo de 'Cinco horas con Mario'.

Henar Álvarez hablará también con la camaleónica Blanca Portillo, una de las actrices más versátiles y respetadas de la escena española. Ganadora del Goya a mejor actriz protagonista por 'Maixabel', Portillo ha desarrollado una trayectoria marcada por la intensidad de sus interpretaciones y su compromiso con las historias. En cine, acaba de protagonizar 'Día de caza', junto a Carmen Machi y Rossy de Palma, y aprovecharemos para descubrir qué tal puntería tiene la actriz fuera de la pantalla.

El programa contará con la presencia de nuestra colaboradora Ana Morgade.Y una semana más, y como siempre, la música de los Manny Calavera para ambientarlo todo.