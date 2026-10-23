RTVE reorganiza la programación de La 2 este viernes: Cambia el horario de 'Malas Lenguas', cancela 'Trivial Pursuit' y dobla 'Cifras y Letras'

La 2 se ha visto obligada a reorganizar parte de su parrilla de tarde y access prime time de este viernes 23 de octubre con 'Malas Lenguas', 'Trivial Pursuit' y 'Cifras y letras' como principales afectados. Y es que la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias a través de La 1 ha provocado que las parrillas se vean alteradas.

Así, para evitar que 'Directo al grano' y 'Malas lenguas' se enfrenten y ante la decisión de alargar la emisión del magacín que conducen Marta Flich y Martín Barreiro en La 1, La 2 ha optado por tomar medidas y retrasar excepcionalmente el comienzo del programa que presentan Gonzalo Miró y Esther Palomera en veinte minutos. Es decir, 'Malas Lenguas' comenzará a las 18:10 horas en lugar de hacerlo a las 17:50 horas.

Asimismo, como el bloque de 'Malas Lenguas' en La 1 no comenzará hasta las 20:15 horas en una versión reducida por los Premios Princesa de Asturias, La 2 ha decidido alargar también la emisión del programa hasta esa misma hora. Algo que ha derivado en el retraso de 'Sukha', que de empezar a las 19:50 horas pasará a comenzar este viernes a las 20:15 horas.

Este reajuste afectará de lleno también a los concursos de la tarde y access prime time. Y es que al alargar 'Malas Lenguas' y retrasar 'Sukha', la reposición habitual de 'Trivial Pursuit' se queda sin hueco. Con ello, el concurso de Egoitz Txurruka desaparecerá por un día de la tarde de la cadena. Mientras que 'Cifras y letras', que desde hace semanas solo ofrece una entrega de estreno los viernes repetirá el esquema habitual de lunes a jueves y ofrecerá primero una reposición a las 20:55 horas para dar paso a las 21:30 horas a una nueva entrega.

Este movimiento se produce debido a la duración de ambos concursos. Y es que como 'Trivial Pursuit' dura una hora, La 2 ha preferido sacrificar dicho concurso aprovechando que es solo una reposición y doblar por otro lado el concurso de Aitor Albizua al tener una duración de media hora por entrega. Un cambio que no afectará en nada a la oferta de prime time de la cadena donde se mantendrán en sus horarios habituales tanto 'Plano general' como 'El cine de La 2'.

Así queda la programación de La 2 este viernes 23 de octubre: