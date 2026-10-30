RTVE reformula el prime time de La 2: Mueve de franja y de cadena a Henar Álvarez, en tándem con un 'Cachitos' histórico este domingo

La 2 reformulará su programación de prime time de los domingos desde esta misma semana. Tras finalizar la temporada de 'Órbita Laika', TVE tiene preparada una jornada muy especial para este 2 de noviembre en el que realizará una noche temática para celebrar los 70 años de RTVE y acoger las nuevas entregas de 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez tras su retirada de La 1.

Así, RTVE celebrará los 70 años de la cadena con una noche muy especial que arrancará con una entrega de 'Imprescindibles' centrada en la figura de Valerio Lazarov y continuará con 'Al cielo con ella', que recibirá a una actriz muy ligada a la historia de la cadena como es Lola Herrera. Para continuar la noche, La 2 estrenará la nueva temporada de 'Cachitos' que estará dedicada precisamente en la historia de la televisión y para finalizar una entrega de 'Tesoros de la tele' sobre José María Iñigo.

Para empezar la noche, La 2 adelantará la emisión de 'Imprescindibles' en media hora pues ahora el formato comenzará a las 21:00 horas. Este domingo, el documental estará dirigido por Gemma Soriano y Jero Rodríguez. El programa analizará la figura de Valerio Lazarov, el realizador que revolucionó la televisión en España, ya en sus inicios en los años 60 y 70 en TVE y después en los canales privados como Telecinco

Valerio Lazarov vivió por y para la televisión y no dejaba a nadie indiferente. Con él se traspasaron todos los límites estéticos y ortodoxos de la narrativa televisiva. A través de montajes agresivos, zooms imposibles y diversos delirios visuales revolucionó la manera de contar en imágenes.

'Al cielo con ella' vuelve a los domingos de La 2 tras abandonar La 1

Justo después, a las 22:00 horas será Henar Álvarez quién tomará el relevo con una nueva entrega de 'Al cielo con ella'. El late show vuelve así al prime time dominical de La 2 tras ser retirado de La 1 por sus discretas audiencias. Ahora, el programa producido por Producciones del Barrio ('Salvados') tratará de reconquistar al público y aupar los datos de La 2 como ya hizo en el pasado.

Henar Álvarez entrevistará este domingo a Lola Herrera, dama de la interpretación española con más de siete décadas en el teatro, cine y televisión. 70 años de carrera con muchos momentos compartidos en Televisión Española, como los míticos Estudio 1 y otros programas dramáticos, o colaboraciones más recientes, como la adaptación televisiva de 'Cinco horas con Mario', entrevistas en diversos espacios o su encarnación del año 2023 en el especial de fin de año de los Servicios Informativos de ese año.

Pero además, la humorista y presentadora recibirá también a otra gran dama de la interpretación como es Blanca Portillo. La actriz, ganadora del Goya por 'Maixabel', repasará su trayectoria y hablará de sus proyectos más recientes, entre ellos 'Día de caza', película que protagoniza junto a Carmen Machi y Rossy de Palma. El programa contará también con Ana Morgade como colaboradora y con la música de Manny Calavera.

'Cachitos' estrena temporada con caras históricas de RTVE como nuevos presentadores

Justo después, a partir de las 23:00 horas, La 2 estrenará la temporada 15 de otro de sus formatos más célebres: 'Cachitos de hierro y cromo'. Lo hará con un capítulo especial titulado '70 años no son nada', que repasa las siete décadas de TVE desde el blanco y negro hasta el HD, atravesando platós y realizaciones inolvidables y actuaciones que forman parte de la memoria colectiva. Joaquín Prat, Paloma Chamorro, Carlos Tena, Beatriz Pecker, Toni Aguilar, Virginia Díaz o Ángel Carmona son algunas de las figuras que aparecerán entre momentazos históricos, brilli-brilli, peinados imposibles y décadas de televisión de la caja de tesoros del Archivo musical de RTVE.

La 15ª temporada de 'Cachitos' consta de diez nuevos episodios que contarán con una gran novedad. Y es que por primera vez, además de Ángel Carmona, el espacio contará con rostros históricos de RTVE como presentadores. Así Jordi Hurtado, Alaska, Julia Otero, Pablo Carbonell, Chanel o Inés Hernand se pondrán por una noche al frente del formato musical para celebrar la historia de la televisión pública.

Y para finalizar esta noche temática sobre los 70 años de RTVE, La 2 recuperará a partir de las 0:00 horas un capítulo de 'Tesoros de la tele' como homenaje a otro de los presentadores más reconocidos que ha pasado por la corporación: José María Iñigo. El programa de archivo de La 2, dirigido por Pedro Santos, se centra en dos de sus programas más recordados, 'Directísimo' y 'Esta noche fiesta', que nos dejaron grandes momentos de la televisión en directo a través de los mejores artistas nacionales e internacionales.

Así queda la programación de La 2 este domingo 1 de noviembre: