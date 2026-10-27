RTVE reestructura la noche de La 1: Retrasa el horario de emisión de 'La Revuelta' y amplía el 'Telediario' de Pepa Bueno

La Corporación RTVE ha decidido una sutil reestructuración de la franja de access al prime time de La 1, que pasa por consolidar un cambio en el horario de arranque habitual de 'La Revuelta' de David Broncano y una extensión de la segunda edición del 'Telediario' que conduce la periodista Pepa Bueno.

Desde ahora, como así se indica en la guía EPG y en las promociones oficiales de la cadena pública, el formato de humor y entrevistas dará comienzo a partir de las 21:55 horas y no en torno a las 21:45 como venía sucediendo en el pasado. La modificación se aplicó el pasado jueves con la histórica aparición del presidente Pedro Sánchez y parece que se va a mantener en el tiempo.

En virtud de lo anunciado por TVE, esto significa que 'La Revuelta' iniciará su emisión al mismo tiempo que su máximo rival, 'El Hormiguero' de Pablo Motos. También supondrá una ampliación de los servicios informativos nocturnos, que, ante esta maniobra, ganarán alrededor de diez o quince minutos más de duración.

Ahora, en lugar de concluir el 'Telediario 2' a las 21:35-21:40 horas, lo hará a las 21:50; momento en el que Pepa Bueno cederá el relevo a 'Teledeporte 2', el espacio destinado a repasar la actualidad deportiva a nivel nacional e internacional. Este movimiento que, como apuntamos, se puso en práctica el jueves 22 y que se reeditó este lunes 26, ha acusado una ligera mejoraría en audiencias para el informativo que habrá que ir analizando.

Y para buena prueba de que en la dirección de RTVE piensan afianzar este nuevo cambio, La 1 anuncia que la visita de Gabriel Rufián e Irene Montero de este martes se producirá también a las 21:55 horas. Y no solo eso: a través de su parrilla de programación de mañana miércoles y del próximo jueves, el canal estatal avanza igualmente esa misma hora de arranque para 'La Revuelta' de Broncano.

Así quedan los nuevos horarios del 'Telediario 2' y 'La Revuelta' en La 1: