RTVE recula con 'Malas Lenguas' y cancela el nuevo plan de emisión con Gonzalo Miró en la parrilla de La 2

La pasada semana, la Corporación RTVE implementó un importante reajuste en el horario de emisión de 'Malas Lenguas'. Esta actualización se aplicó tanto en la programación de La 2 como en la de La 1. En consecuencia, ambas dos ediciones del magacín de actualidad variaron su tiempo de duración.
En el caso de la cadena secundaria de TVE, la versión más orientada al análisis político, con Gonzalo Miró y Esther Palomera al frente, adelantó su hora de arranque en torno a las 17:15-17:20 horas. Es decir, entre veinticinco y treinta minutos más pronto de lo que lo venía haciendo hasta entonces (17:45 horas).
Más información
Esta notable ampliación en la cuota de pantalla de 'Malas Lenguas' en La 2 se determinó por la candente actualidad, condicionada por el adelanto electoral que anunció el presidente Pedro Sánchez, y ante el clarísimo aumento en el consumo de contenidos de corte político por parte del público televisivo.
Sin embargo, TVE ha virado en su estrategia nuevamente y ha dado marcha atrás, volviéndose al horario anterior y primigenio (17:45). Así, el formato comandado por Miró y Palomera pierde esa media hora ganada para no solaparse con 'Directo al grano' en La 1, que se extiende precisamente hasta las 17:45 horas. Algo que se trata de evitar en el ente público por ser espacios con targets objetivos parecidos.
En cuanto a la entrega de 'Malas Lenguas' en La 1, la que recoge el testigo de 'La Promesa' cada día, no habrá cambios: seguirá comenzando a las 19:50 y no a las 19:35 horas, ya que la ficción de época también ha ido experimentado un progresivo retraso en sus episodios. En resumen, ante ese enésimo cambio de parrilla, el espacio recorta presencia a nivel global en TVE con esa pérdida de 30 minutos en La 2.
Recapitulando, así quedará, desde ahora, la franja de emisión del formato presentado por Gonzalo Miró, Esther Palomera y Ana Hinestrosa:
- 17:45 a 19:50 horas - 'Malas Lenguas' en La 2
- 19:50 a 20:25 horas - 'Malas Lenguas' en La 1
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram