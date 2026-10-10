RTVE promociona el cambio histórico de cadena de 'Cine de Barrio' tras levantarse de la programación de La 1

RTVE ha iniciado la promoción de la nueva era que 'Cine de barrio' está por iniciar alejada de La 1 tras más de 30 años bajo el paraguas de la cadena principal. La corporación ha estrenado esta semana la primera autopromoción de la versión reformulada del mítico contenedor, que llegará "muy pronto" a La 2 con "las mejores películas".

Bajo el lema de "cambia de pantalla, pero no de historias", RTVE ha comenzado a promocionar la nueva etapa del mítico espacio, poniendo el foco en que todas estas historias "ya forman parte de nuestra vida". Sin desvelar cuándo se producirá esta mudanza televisiva, el ente ha adelantado únicamente que "muy pronto" el contenedor iniciará una nueva era marcada por una estrategia distinta a la de los últimos años.

RTVE promociona la nueva etapa de 'Cine de barrio' en La 2

Entre los fragmentos de películas escogidos para anunciar el nuevo 'Cine de barrio', se encuentran rostros propios del formato como Lina Morgan, Florinda Chico, Alfredo Landa, Paco Martínez Soria, Rafaela Aparicio o Garcita Morales. Y si bien el espacio de cine ha entretenido a los espectadores del fin de semana de La 1 durante tres décadas, su estreno se produjo precisamente en la cadena a la que regresa ahora, allá por el año 1995.

🎬 ‘Cine de barrio’ cambia de pantalla, pero no de historias.



Se muda a La 2 y se lleva sus mejores películas… ¡historias que ya forman parte de nuestra vida! 📺



📅 Muy pronto, en @la2_tve pic.twitter.com/K9bP7hA6ea — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 6, 2026

Con Machús Osinaga al frente, el formato conservará su equipo directivo y "seguirá siendo una producción 100% propia de RTVE", tal y como confirmó el ente el pasado mes de agosto, anunciando la principal novedad de su reformulación de cara a aterrizar en La 2. "Tenderá un puente entre el cine más querido por sus espectadores más fieles y las nuevas tendencias estéticas y culturales", explicaron sobre la incorporación de títulos contemporáneos más allá de los clásicos.

Además, 'Cine de barrio' contará con varias piezas previas a la emisión de la película en la que se aportará contexto sobre la época en la que se estrenó. Y aunque la duración de estos "incisos" entre cinta y cinta no se especificaron en el comunicado emitido por RTVE, se espera que ronden alrededor de unos 10 minutos. Estas piezas estarán además protagonizadas por "diferentes invitados del mundo del cine o de la vida social y cultural de nuestro país".

Y al plantel de colaboradores habituales del contenedor de cine se suman nuevos rostros como el periodista Juan Sanguino, el presentador Pablo González Batista, Ángeles Caballero o Alberto Rey. Así, el mítico contenedor cultural de RTVE inicia una nueva etapa con un nuevo formato y más colaboradores pero prescindiendo de la figura del presentador fijo, tras la salida de Inés Ballester.