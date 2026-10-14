RTVE paga un alto peaje en audiencias ante el cambio de hora de 'La Promesa' y la retirada de 'Valle Salvaje' en la parrilla de La 1

Este martes, La 1 de RTVE modificó, prácticamente a última hora, su programación vespertina para otorgar una cobertura especial a la histórica visita de los reyes Felipe y Letizia a Ceuta. Y esos cambios implicaron una ampliación de 'Directo al grano', la cancelación total de 'Valle Salvaje' y un sustancial adelanto en el horario de emisión de 'La Promesa'.

Con este movimiento, a modo de reajuste de parrilla, los responsables de antena de La 1 buscaron abrir hueco al avance informativo que se ofreció entre el final de la ficción protagonizada por Xavi Lock y Arturo García Sancho y 'Malas Lenguas'. Sin embargo, esta estrategia resultó realmente fallida en términos de audiencia.

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Ese espacio informativo especial se saldó con un pobre 7,6% de cuota de pantalla, que se tradujo en apenas 513.000 telespectadores de media. Cifras muy exiguas que empeoraron notablemente las que de manera habitual obtiene 'La Promesa' en ese tramo horario. También contribuyeron a lastrar el promedio global de La 1 de TVE en la jornada (11,4%).

Este mal rendimiento tuvo repercusión posteriormente en 'Malas Lenguas', en la versión que capitanean Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa, que tampoco fue capaz de alcanzar el doble dígito; conformándose con un débil 9,2% de share y 743.000 seguidores. Datos que, eso sí, remontó 'Aquí la tierra' con un 11,1% y más de 1,1 millones de televidentes.

Por su parte, la versión extendida de 'Directo al grano', que se ofreció entre las 15:50 y las 18:15 horas, no engordó sus frecuentes métricas y obtuvo un raspado 10%, con 760.000 fieles. En cuanto a 'La Promesa', el cambio de horario -con una anticipación de casi media hora (18:15 horas) respecto a lo habitual (18:45)- apenas se reflejó en su funcionamiento, que se mantuvo en un buen 12,5% (816.000 espectadores).

Nuevamente, el serial de época producido por Bambú confirmó su condición de punta de lanza de la tarde de La 1 de RTVE y una indiscutible fidelidad de la audiencia a pesar de los continuos mareos de programación a los que se enfrenta. En conclusión, a la vista de los resultados expuestos, podemos afirmar que la cadena estatal erró claramente y pagó un alto coste con su alteración de la oferta vespertina regular de este 13 de octubre.