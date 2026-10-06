RTVE, obligada a cambiar su programación con el Croacia-España de la Nations League en La 1: Retira 'Aquí la Tierra' y relega 'La Revuelta'

La 1 de RTVE se verá forzada a alterar su parrilla de programación nocturna este martes 6 de octubre debido al Croacia-España en la UEFA Nations League. El combinado de Luis de la Fuente, líder de grupo en este torneo continental, se medirá ante el conjunto encabezado por Luka Modric en un choque en el que nuestra selección certificará el pase a cuartos de final con un posible pleno de victorias.

El encuentro deportivo podrá seguirse en directo a partir de las 20:45 horas en La 1 y en la plataforma de streaming de la corporación, RTVE Play. En consecuencia, parte de la oferta regular de la cadena estatal quedará suspendida o desplazada de su franja de emisión original. Es el caso de 'Aquí la Tierra' y 'La Revuelta' de David Broncano.

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El formato divulgativo que presenta Jacob Petrus desaparecerá de la parrilla en su totalidad en favor del partido y del previo que arrancará a las 20:35 horas. Así, la retransmisión de la Nations League incidirá de lleno en este veterano producto de La 1 de TVE. También lo hará en el caso del 'Telediario 2' de Pepa Bueno, reducido a una versión sumarial en el tiempo de descanso (21:30 a 21:45 horas).

En cuanto a 'La Revuelta', como ya sucedió la semana pasada, quedará relegada de su tramo horario natural, arrancando a las 22:35 y no a las 21:45 horas a causa de la segunda parte del enfrentamiento entre España y Croacia. Así las cosas, no correrá la misma suerte que 'Aquí la Tierra' y no será cancelada, pero, además del notable retraso de horario, se comprimirá en una edición más corta de unos 55 minutos aproximadamente.

De modo que el show de humor y entrevistas de David Broncano se extenderá desde las 22:35 hasta las 23:20 horas; momento en el que cederá el testigo a 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez, que encara la segunda entrega de su nueva temporada en la programación de La 1.

Así queda la programación nocturna de La 1 de TVE este martes: