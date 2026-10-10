RTVE levanta toda su parrilla de tarde: Retira 'Directo al grano', 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra' este lunes

La 1 de RTVE modificará radicalmente la programación vespertina del próximo lunes, 12 de octubre, según ha podido confirmar El Televisero. Con motivo del festivo por el Día de la Hispanidad, y debido a la drástica alteración de los consumos televisivos propia de esta señalada fecha, la cadena estatal ha determinado levantar la oferta regular comprendida de 16:00 a 21:00 horas.

Así, no habrá emisión de 'Directo al grano', 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra'. Todos y cada uno de estos espacios, que son una pieza absolutamente fundamental en el actual éxito de audiencias de La 1, descansarán; y el vacío de cinco horas que dejarán será cubierto por dos sesiones de cine. Una de ellas con la mítica cinta 'Sonrisas y lágrimas'.

De este modo, en la Corporación TVE se seguirán exactamente los mismos pasos que en las principales cadenas privadas. En su caso, Telecinco suprimirá su habitual parrilla diaria en favor de un especial de 'Fiesta' con Emma García, que hará tándem con 'Rueda la Letra'. Por su parte, Antena 3 también hará lo propio, optando por su clásico multicine.

Esta decisión de retirar los magacines de actualidad y las ficciones es algo que no sorprende en festivo. Sin embargo, sí contrasta con el plan en la mañana, donde se abogará por mantener 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo y 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora. Eso sí, con horarios distintos y reducidos debido al especial informativo que narrará el desfile militar, acto central del Día de la Fiesta Nacional.

El evento, un año más, contará con Xabier Fortes, que se pondrá al frente de la retransmisión para narrar las exhibiciones de las Fuerzas Armadas por tierra y aire. El veterano comunicador gallego estará acompañado de Alejandro Riego, especialista de TVE en Casa Real, y de la periodista Yolanda Ferrer, experta en Defensa. Junto a ellos se encontrará también el capitán Manuel Cuenca, del Ejército del Aire, para aportar todos los datos técnicos.

La parada militar, presidida por los Reyes, discurrirá entre la Plaza del Emperador Carlos V y la Plaza de Colón con la participación de hasta 4.400 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas de carácter civil. Y su cobertura correrá a cargo de los servicios informativos de RTVE.

Así será la programación de daytime de La 1 el próximo lunes 12 de octubre: