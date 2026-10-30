RTVE falla en su maniobra para contrarrestar a 'Horizonte' en Cuatro: 'Malas Lenguas Noche' tropieza en audiencias en su especial en La 1

RTVE reconfiguró su programación nocturna este jueves retirando 'La Revuelta' por segundo día consecutivo y cancelando la entrega de 'El perro andaluz', cuyo equipo decidió parar esta semana en señal de duelo por las víctimas mortales del dramático accidente de trenes de Toledo. En el lugar de ambas ofertas, La 1 ofreció un especial de 'Malas Lenguas Noche'.

La corporación confió la cobertura del siniestro al formato que conduce Jesús Cintora, con una emisión que arrancó a las 22:00 horas, tras concluir el 'Telediario 2' de Pepa Bueno, y que se extendió hasta bien entrada la madrugada (01:10 horas). Más de tres horas ininterrumpidas de directo que compitieron frontalmente con 'Horizonte', el espacio líder de los jueves y referencia informativa para un gran sector del público a tenor del récord histórico cosechado el miércoles, el día de la catástrofe.

Pues bien, el duelo de tertulias resultó con un claro ganador. El programa de Iker Jiménez y Carmen Porter volvió a arrasar en Cuatro tanto en la edición del access como en el tramo principal. De 21:25 a 23:11 horas, registró un 13,7% de share y más de 1,6 millones de espectadores. Fue segunda opción solo por detrás de 'El Hormiguero' (14,8% y 1,7 millones) y barrió con autoridad a su rival directo, 'El Intermedio' en La Sexta, que se conformó con un 5,9% y apenas 703.000 seguidores.

Después, el grueso, en prime time y late night, se alzó a un 15,6% de cuota, rebasando la barrera del millón de televidentes a pesar de concluir a la una de la madrugada, un horario intempestivo. En total, la emisión en su conjunto promedió un 14,5% y congregó una media de 1.319.000 telespectadores. Un liderato rotundo de su franja y récord en jueves.

#Horizonte en @cuatro es de nuevo líder de su franja global de 21:36 a 01 de la madrugada con un 14.5%, 1.319.000 y 4.598.000 espectadores únicos



➡️ El avance 13.7% y 1.629.000 de audiencia media



➡️ Líder de 23:11 a 01 con un 15.6% y 1.052.000#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/jASBHyvgH8 — Dos30' (@Dos30TV) October 30, 2026

Por su parte, 'Malas Lenguas Noche', con Jesús Cintora haciendo doblete en La 1 de TVE después de comandar 'Mañaneros 360', pinchó fuertemente con un pobre 8,4% de share y una media de tan solo 703.000 fieles. Más de 4,6 millones de contactos pasaron en algún momento por el programa, pero fueron pocos los que se quedaron. Un pinchazo que se aprecia con mayor claridad aún si vemos el dato comparado con la competencia.

En estricta coincidencia, de 23:11 a 01:00 horas, la versión nocturna de 'Malas Lenguas' anotó un 8,4% mientras 'Horizonte' alcanzó un 15,6% y 'Supervivientes All Stars' un 15,2% desde Telecinco. También se situaron notablemente por encima el estreno de 'Entre Tierras 2' y la reposición de 'Las hijas de la criada' en Antena 3, que mediaron un 9,9% en dicha banda horaria.

El especial nocturno de #MalasLenguas, con Jesús Cintora al frente, por la tragedia ferroviaria alcanza un 8.4% de share y una media de 703.000 espectadores



➡️ Más de 4.6 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/QhJYH2brbn — Dos30' (@Dos30TV) October 30, 2026

Destacado aparte merece el funcionamiento de la octava gala de 'Supervivientes All Stars 2026', que creció a un formidable 16,9% de cuota de pantalla, traduciéndose en 912.000 espectadores. Fue líder de su franja (de 23:14 a 01:56 horas) y se trató de un máximo de temporada para el concurso aventurero.

En la noche de @telecincoes #SVGala8 sube a su mejor dato de temporada con un 16.9%, 912.0000 y 2.196.000 espectadores únicos



➡️ Es líder de su franja de 23:14 a 01:56 horas



➡️ Sube al 21.3% entre el público femenino#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/nKBXdg8yul — Dos30' (@Dos30TV) October 30, 2026

En conclusión, en virtud de las cifras analizadas, la audiencia abogó por informarse sobre la última hora de la tragedia ferroviaria en el 'Horizonte' de Cuatro y no en 'Malas Lenguas Noche', que se colocó hasta 4,2 puntos por debajo del cómputo global de La 1 de RTVE (12,6%). Otro indicador más que da idea del fiasco. También se decantó por el entretenimiento a través de la pantalla de Telecinco mayoritariamente, con ese récord de la versión de leyendas de 'Supervivientes'.