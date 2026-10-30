RTVE emite un comunicado por cómo informó de la muerte de Fátima Báñez y pide disculpas tras el malestar del PP

RTVE ha lanzado este jueves un breve comunicado pidiendo disculpas por el mensaje que publicó en "X" informando de la confirmación de la muerte de Fátima Báñez, quien fuera Ministra de Empleo y Seguridad Social en el gobierno de Mariano Rajoy, en el accidente de trenes en Urda (Toledo).

Cabe señalar que en el post, que ya está eliminado, la corporación informaba del fallecimiento de la exministra haciendo referencia a la polémica reforma laboral que aprobó durante su mandato. "Fue la artífice de la reforma laboral de 2012, contestada por los sindicatos con una huelga general", rezaba el mensaje publicado por RTVE Noticias.

Una referencia muy criticada por muchos en las redes sociales al no proceder en un momento así y que ha llevado a RTVE a borrarlo de inmediato y a disculparse públicamente ante el comentario tan desacertado con el que habían hablado de alguien que ha fallecido en el siniestro. Todo después de que, además, numerosos rostros del PP hubieran mostrado su profundo malestar al respecto.

"Este titular abyecto. TVE indecente", ha sentenciado Cayetana Álvarez de Toledo, la diputada que va como número 2 al Congreso de los Diputados en las listas del PP por Madrid de cara a las elecciones del 29-N.

Por ello, desde RTVE han querido pedir perdón y reconocer que se habían equivocado en su forma de trasladar la noticia del deceso de la política. "RTVE Noticias pide disculpas por el desafortunado tuit en el que se informaba del fallecimiento de la exministra Fátima Báñez en el accidente de Toledo, aludiendo a su gestión en la cartera de Empleo y Seguridad Social y destacando una información que no procedía. Nuestro sincero pésame a su familia y allegados", han recalcado en su comunicado.

RTVE Noticias pide disculpas por el desafortunado tuit en el que se informaba del fallecimiento de la exministra Fátima Báñez en el accidente de Toledo, aludiendo a su gestión en la cartera de Empleo y Seguridad Social y destacando una información que no procedía. Nuestro sincero… — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 29, 2026

Hay que recordar que Fátima Báñez era una de las pasajeras que viajaba en el tren Iryo que fue embestido por otro tren de Ave en el trayecto Madrid-Sevilla a la altura de la estación de Urda (Toledo). La que fuera Ministra de Empleo y Seguridad Social era actualmente presidenta de la fundación CEOE y precisamente su viaje correspondía a una reunión como parte de su cargo.