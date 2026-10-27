RTVE elige a dos nuevos presentadores para 'Telepasión 2026' en La 1, premiando a su rostro más emergente

Quedan solo dos meses para que comiencen las navidades. Un año más, TVE será una de las cadenas que más se vuelque con la programación en esas fechas tan señaladas. Como cada año, La 1 celebrará la Nochebuena con uno de sus clásicos: 'Telepasión'.

Por ahora, se desconocen los detalles sobre en qué consistirá la gala y cuál será el título que llevará este año. Lo que ya sabemos es quiénes serán los rostros que se encargarán de conducirla en un año muy especial para RTVE, pues este mes de octubre cumple su 70 aniversario.

Así, tal y como avanza en exclusiva Poco Pasa TV, los elegidos para presentar 'Telepasión 2026' serán Paula Vázquez y Javier de Hoyos. La presentadora de 'Hasta el fin del mundo' y el conductor de 'D Corazón' se estrenarán en este formato y darán el relevo a Aitor Albizua y LalaChus, que fueron los encargados de comandar la gala el pasado año.

Hay que recordar que 'Telepasión' es todo un emblema en las Nochebuenas de TVE. El formato nació en 1990 y se emitió de forma ininterrumpida hasta el año 2004. En 2006 regresó de forma esporádica antes de desaparecer durante casi una década. Fue en 2014 cuando la tradicional emisión que reúne a los presentadores y actores de los programas y series de La 1, La 2, Canal 24 horas, Clan y Teledeporte regresó para quedarse.

Paula Vázquez y Javier de Hoyos, nueva pareja para 'Telepasión 2026'

Paula Vázquez y Javier de Hoyos, presentadores de 'Telepasión'

Paula Vázquez suma así un nuevo reto en su trayectoria televisiva tras conducir otras galas tradicionales de la navidad como la de 'Inocente, Inocente'. La gallega es además un rostro muy querido y reconocido de RTVE tras haber presentado el Benidorm Fest y programas como 'Bake off: famosos al horno', 'Hasta el fin del mundo' y 'Top Chef: dulces y famosos'.

Por su parte, Javier de Hoyos sigue ascendiendo en el ente público tras haberse convertido en uno de los rostros emergentes dentro de la cadena, consolidándose como copresentador de 'D Corazón' los fines de semana junto a Anne Igartiburu. El periodista cuenta además con otros espacios como 'Teleplanistas' y 'FOMO Total' en RTVE Play.

Más allá de 'Telepasión', TVE también confirmó, en este caso oficialmente, quienes serán los artistas protagonistas de los especiales musicales con los que también celebrará la Nochebuena. Por un lado, Raphael, que volverá a la cadena tras cuatro años de ausencia. Y por otro, Camilo. El cantante colombiano tendrá su propio especial en La 1.