RTVE detalla la puesta en escena de Lucas Paulano en Eurovisión Junior 2026: Así fue su primer ensayo a cuatro días de la final

Ya no queda nada para que se celebre la gran final de Eurovisión Junior 2026. Y Lucas Paulano, el representante de España, ya ha vivido su primer ensayo oficial. El joven jienense se subió por primera vez al escenario del Malta Fairs & Conventions Centre, el recinto de Malta en el que se realizará la gala el próximo sábado 24 de octubre a partir de las 21:00 horas.

Así, Lucas Paulano ya ha mostrado todas sus cartas y RTVE ha revelado los primeros detalles de la puesta en escena de la actuación de "Cuore Bello (Te quiero, te quiero)". Cabe recordar que el español actuará en última posición este sábado en la gala que emitirá La 1 en directo con la narración de Tony Aguilar y Julia Varela con la ayuda de Víctor Escudero.

El representante de España volverá a subirse al escenario de Eurovisión Junior 2026 el miércoles 21 de octubre, a las 16:20 horas, para realizar su segundo ensayo. Una nueva oportunidad para ajustar y perfeccionar los últimos detalles de la puesta en escena con la que buscará conquistar al público europeo en la gran final del sábado 24 de octubre.

Así es la puesta en escena de Lucas Paulano en Eurovisión Junior 2026

Lucas Paulano en su primer ensayo en Eurovisión Junior 2026 / Corinne Cumming

La puesta en escena ideada por el director artístico Javier Pageo, parte de una idea central: viajar al corazón del artista, que ganó 'La Voz Kids' en 2025. La actuación de España arranca con un sonido de viento, en un espacio íntimo y reconocible: la habitación de Lucas. Allí, el artista descubre una caja de recuerdos que guarda pequeños objetos cargados de significado para él: su conejo de peluche Doudou, que lo acompaña desde que nació; una medalla de fútbol, otra de sus grandes pasiones; y un ticket de la noria, que conecta directamente con la letra de su canción.

Lo que comienza como una escena cotidiana acaba convirtiéndose en el punto de partida de un viaje extraordinario por los lugares, las experiencias y las personas que han marcado los diez años de vida del joven jienense. La narrativa escénica evoluciona progresivamente desde la oscuridad y la intimidad hasta un universo cósmico salpicado de puntos de luz de colores. Cuando Lucas comienza a explorar su caja, su corazón empieza a palpitar y una pequeña luz da paso a una transformación que envuelve todo el escenario. Para construir este universo, Pageo se ha inspirado en la película de Pixar 'Coco'.

En el centro de esta experiencia destaca una estructura luminosa compuesta por 523 bombillas y dividida en dos semicírculos. Durante el primer estribillo, Lucas parece atraer ambas piezas con los movimientos de sus brazos, mientras estas se iluminan al ritmo de la música hasta unirse y formar un gran anillo de luz. A partir de ese momento, la estructura adquiere un nuevo significado: con ella se transporta a su universo de recuerdos lleno de colores vibranntes, que se despliega en las pantallas. El escenario y las imágenes se funden hasta formar un mismo espacio, en el que los límites entre lo real y lo recordado se difuminan.

A medida que avanza la actuación, el universo de Lucas continúa transformándose. El gran anillo luminoso se convierte en una gigantesca noria, mientras las pantallas recrean una feria llena de luz y color. El pequeño ticket que Lucas había encontrado en su caja de recuerdos cobra entonces vida sobre el escenario. Pero, tras ese momento de celebración, la música y las luces se atenúan y el artista regresa a una atmósfera nocturna, más íntima y nostálgica.

Pero cuando regresa el estribillo, una pequeña esfera rosa desencadena una auténtica explosión de recuerdos, una especie de Big Bang que inunda las pantallas de luz y color. Es entonces cuando los recuerdos más personales de Lucas cobran vida a través de imágenes y destellos que evocan momentos cotidianos y esenciales: jugar al fútbol, aprender piano, compartir instantes con la familia o disfrutar de la naturaleza junto a un perro. Pequeños instantes de felicidad que vuelven a iluminar el universo de sus recuerdos.

Este lenguaje de luz también se traslada al vestuario, a cargo del estilista y figurinista de la delegación española de RTVE, Raúl Amor. Lucas luce una chaqueta asimétrica para la que se han preparado dos versiones, una en marrón chocolate y otra en azul celeste empolvado. La delegación española probará ambas opciones durante los ensayos para decidir cuál encaja mejor con la iluminación y los fondos del escenario.