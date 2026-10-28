RTVE deja sin emisión a 'La Revuelta', que lanza un comunicado cediendo su puesto a Xabier Fortes y Pepa Bueno en un 'Telediario' especial

Ante la nueva catástrofe ferroviaria que ha sacudido a nuestro país, RTVE también ha decidido levantar su programación nocturna, cancelando 'La Revuelta' de David Broncano en favor de una larga noche de especial informativo, a cargo del equipo del 'Telediario'.
Con Pepa Bueno comandando desde plató y con Xabier Fortes desplazado a Toledo, hasta la zona cero del siniestro que ha dejado decenas de víctimas, se irá siguiendo el minuto a minuto del suceso, con emisión simultánea en La 1 de TVE y en el Canal 24 horas.
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"Debido al accidente de tren en Toledo este miércoles, 28 de octubre, SE SUSPENDE la emisión de @LaRevuelta_TVE y 'El Túnel: Avanza y Gana'. En su lugar habrá un Especial Informativo con todos los detalles y la última hora de la tragedia ferroviaria", ha notificado la Corporación RTVE, avanzando que la final de 'El Túnel', el concurso de Jesús Vázquez, quedará levantada y aplazada a la próxima semana.
A su vez, el equipo de 'La Revuelta' de Broncano ha difundido un comunicado en sus perfiles oficiales para indicar también esa cancelación de la emisión y anunciar que su hueco será cubierto por los servicios informativos: "Hoy Televisión Española emitirá un especial informativo con motivo del accidente de tren en Toledo, por lo que se suspende la emisión del programa de hoy miércoles".
"Mandamos mucha fuerza a todas las víctimas y gente afectada, y nuestro cariño y apoyo para las familias y seres queridos", han añadido en el texto, mostrando así toda su solidaridad con los afectados y aportando los teléfonos de atención a familiares: 900 10 10 20 (Renfe) y 900 001 403 (Iryo).
Así queda la programación de La 1 de TVE este miércoles:
- 14:55 horas - 'Telediario 1'
- 16:00 horas - 'Directo al grano'
- 18:30 horas - 'Especial informativo'
- 20:55 horas - 'Telediario 2'
- 22:00 horas - 'Especial informativo'
- 00:00 horas - 'Noticias 24 horas'
Las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' y los magacines 'Malas Lenguas' y Aquí la tierra' también quedarán fuera de emisión este miércoles debido a una edición extendida de 'Directo al grano' y a un especial informativo que precederá al 'Telediario 2'.
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.
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