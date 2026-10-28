RTVE deja sin emisión a 'La Revuelta', que lanza un comunicado cediendo su puesto a Xabier Fortes y Pepa Bueno en un 'Telediario' especial

Ante la nueva catástrofe ferroviaria que ha sacudido a nuestro país, RTVE también ha decidido levantar su programación nocturna, cancelando 'La Revuelta' de David Broncano en favor de una larga noche de especial informativo, a cargo del equipo del 'Telediario'.

Con Pepa Bueno comandando desde plató y con Xabier Fortes desplazado a Toledo, hasta la zona cero del siniestro que ha dejado decenas de víctimas, se irá siguiendo el minuto a minuto del suceso, con emisión simultánea en La 1 de TVE y en el Canal 24 horas.

"Debido al accidente de tren en Toledo este miércoles, 28 de octubre, SE SUSPENDE la emisión de @LaRevuelta_TVE y 'El Túnel: Avanza y Gana'. En su lugar habrá un Especial Informativo con todos los detalles y la última hora de la tragedia ferroviaria", ha notificado la Corporación RTVE, avanzando que la final de 'El Túnel', el concurso de Jesús Vázquez, quedará levantada y aplazada a la próxima semana.

🔲 Debido al accidente de tren en Toledo este miércoles, 28 de octubre, SE SUSPENDE la emisión de @LaRevuelta_TVE y 'El Túnel: Avanza y Gana'. En su lugar habrá un Especial Informativo con todos los detalles y la última hora de la tragedia ferroviaria.



🔲 Sigue el minuto a… pic.twitter.com/elpx9rhNBt — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 28, 2026

A su vez, el equipo de 'La Revuelta' de Broncano ha difundido un comunicado en sus perfiles oficiales para indicar también esa cancelación de la emisión y anunciar que su hueco será cubierto por los servicios informativos: "Hoy Televisión Española emitirá un especial informativo con motivo del accidente de tren en Toledo, por lo que se suspende la emisión del programa de hoy miércoles".

"Mandamos mucha fuerza a todas las víctimas y gente afectada, y nuestro cariño y apoyo para las familias y seres queridos", han añadido en el texto, mostrando así toda su solidaridad con los afectados y aportando los teléfonos de atención a familiares: 900 10 10 20 (Renfe) y 900 001 403 (Iryo).

Hoy Televisión Española emitirá un especial informativo con motivo del accidente de tren en Toledo, por lo que se suspende la emisión del programa de hoy miércoles.



Mandamos mucha fuerza a todas las víctimas y gente afectada, y nuestro cariño y apoyo para las familias y seres… — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 28, 2026

Así queda la programación de La 1 de TVE este miércoles:

14:55 horas - 'Telediario 1'

16:00 horas - 'Directo al grano'

18:30 horas - 'Especial informativo'

20:55 horas - 'Telediario 2'

22:00 horas - 'Especial informativo'

00:00 horas - 'Noticias 24 horas'

Las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' y los magacines 'Malas Lenguas' y Aquí la tierra' también quedarán fuera de emisión este miércoles debido a una edición extendida de 'Directo al grano' y a un especial informativo que precederá al 'Telediario 2'.