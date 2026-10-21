RTVE, de luto, emite un comunicado anunciando la pérdida de dos históricos profesionales de la corporación: "Dejan un gran legado"

La Corporación RTVE se encuentra de luto este miércoles 21 de octubre por la muerte de dos importantes profesionales de la historia del ente público, que ha emitido un comunicado lamentando esta doble pérdida y rindiendo un tributo por su "gran legado".

No son figuras que hayan hecho pantalla pero, igualmente, se convirtieron en dos grandes instituciones dentro del sector audiovisual. Hablamos del cámara Pedro Fernández Vara y del técnico de sonido Enrique Bravo Guerrero.

Ambos trabajaron durante más de 40 años en el grupo con sede en Prado del Rey, siendo miembros de formatos tan emblemáticos y reconocidos por el gran público como 'Al filo de lo imposible', 'Imprescindibles', 'Ciudades Patrimonio de la Humanidad' o 'Agrosfera', el espacio sobre el sector primario y el turismo rural que se emite en el fin de semana.

"La familia de RTVE está de luto. Han fallecido el cámara Pedro Fernández Vara y el técnico de sonido Enrique Bravo Guerrero. Dos grandes profesionales que trabajaron durante más de 40 años en esta casa en los mejores programas y documentales como 'Al filo de lo Imposible', @Impres_TVE, 'Ciudades Patrimonio de la Humanidad', @agrosfera_tve... Dos grandes compañeros que dejan un gran legado", reza concretamente el comunicado publicado por la empresa presidida por José Pablo López.

"Un abrazo fuerte a sus seres queridos", añade el texto que han difundido los responsables de comunicación de TVE en algunos de los canales oficiales para compartir la triste noticia y trasladar sus más sinceras condolencias a familia y amigos de "Perico" y "Kike", como así eran comúnmente conocidos en la profesión.

En particular, por los compañeros, ahora rotos, que durante cuatro décadas compartieron batallas con los dos fallecidos para llevar a la pequeña pantalla el mejor contenido audiovisual a los espectadores de La 1 y de La 2 de RTVE desde finales de los años 80 hasta la actualidad.