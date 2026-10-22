RTVE confirma la baja de Aida Bao en 'Cosas Nuestras' y anuncia a la presentadora que tomará el relevo oficialmente

El pasado sábado, Aida Bao causó baja de última hora en 'Cosas nuestras' tras haber dado a luz a su hija Ussía. De esta manera, la presentadora dejará de conducir temporalmente el nuevo programa de actualidad para las tardes de los sábados y domingos tras solo dos semanas al frente junto a Aitor Albizua.

Después de que el pasado fin de semana fuera David Arango, el chico del tiempo de 'Cosas nuestras' quién tomara su relevo, ahora RTVE ha decidido incorporar a Ana Hinestrosa como nueva copresentadora del magacín junto a Aitor Albizua a partir de este mismo sábado.

Así, Ana Hinestrosa suma un nuevo reto en su trayectoria en RTVE tras haberse incorporado al equipo de 'Malas lenguas' esta temporada. De hecho, la presentadora compaginará su labor al frente del magacín de actualidad en las tardes de La 1 de lunes a viernes con Gonzalo Miró con la conducción de 'Cosas nuestras' los sábados y domingos durante la baja de Aida Bao.

Hay que recordar que Ana Hinestrosa dio el salto a RTVE este otoño tras una larga trayectoria en Canal Sur como copresentadora de 'Hoy en día', el programa matinal que actualmente conduce Toñi Moreno y en el que estuvo durante siete años. En su trayectoria también destacan sus colaboraciones con magacines de cadenas nacionales y su participación en el programa ‘Desaparecidos’ de RTVE.

Ana Hinestrosa (@AnaHinestrosa_R) se incorpora a @CosasNuestrasTV junto a Aitor Albizua (@aitoralbizua) los fines de semana en @La1_tve



🔸En sustitución de Aida Bao (@aidabaopena), de baja por maternidad



🔸Junto a ellos, el divulgador científico David Arango es el experto en… pic.twitter.com/f0nLH9cu0Q — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 22, 2026

Por su parte, David Arango se mantendrá como experto en clima y responsable de acercarnos a la actualidad meteorológica cada fin de semana junto al resto de colaboradores de 'Cosas nuestras' como Giovanna González ('Vamos a ver', 'Socialité') como responsable de la sección de redes sociales y Juan Pablo Carpintero ('Aquí la tierra') al frente de una sección de animales.

‘Cosas nuestras’, estrenado el pasado 3 de octubre, es un espacio de actualidad y entretenimiento, en directo y con una identidad propia, que busca convertirse en un punto de encuentro para compartir, descubrir y entender lo que ocurre a nuestro alrededor.

Producido por RTVE en colaboración con Catorce Producciones, ofrecerá una mirada cercana y entretenida a la realidad, con la actualidad como hilo conductor. Actualidad, curiosidades y entretenimiento convivirán en un formato pensado para acompañar a los espectadores durante las tardes del sábado y el domingo con un tono cercano y accesible para todos los públicos.