RTVE cierra la puesta en marcha de un nuevo canal de televisión en la TDT que iniciará sus emisiones independientes con la resintonización

En un momento especialmente señalado para RTVE, pues esta semana se han cumplido 70 años del inicio de sus emisiones, el presidente de la Corporación, José Pablo López, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, han sellado una alianza para el nuevo canal de La2Cat, que, desde el próximo 5 de noviembre, tras la debida resintonización de la televisión, dispondrá de una señal totalmente independiente de La 2.



En otras palabras, La 2Cat iniciará una nueva etapa con un canal propio en la Televisión Digital Terrestre. Hasta la fecha, compartía señal con La 2 a nivel nacional y emitía sus contenidos en catalán únicamente en las desconexiones territoriales. Sin embargo, desde el próximo jueves, todo esto cambiará.

Con la diferente distribución de la TDT, ambos canales, tanto La 2 como La2Cat, ofrecerán programaciones bien diferenciadas: la primera mantendrá su oferta estatal, que también podrá seguir viéndose sin problemas en Cataluña, y la segunda dispondrá de una señal particular para la región autónoma.



Esto es posible gracias al acuerdo de colaboración que ya han suscrito RTVE y la Generalitat. El convenio en cuestión reserva al ente público la capacidad de emisión en el segundo múltiplex digital de cobertura autonómica. Además, la nueva era permitirá impulsar la producción de contenidos y reforzar la actividad del centro de producción de RTVE en Sant Cugat (Barcelona), que ahora mismo representa el 20% del total del grupo audiovisual.



Por otro lado, como reto, se ha previsto que La2Cat ofrezca el 100% de programación en catalán en el menor tiempo posible. RTVE pretende que este incremento se produzca de manera progresiva, con el objetivo de alcanzar al menos el 60% durante el primer año y de llegar a ese 100% en un plazo máximo de dos años.

La 2Cat inicia una nueva etapa con un canal propio en la TDT a partir del 5 de noviembre.



🔸 El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de RTVE, José Pablo López, han oficializado este acuerdo durante un encuentro en los estudios de @RTVECatalunya.… pic.twitter.com/eQHs9VClWm — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 31, 2026

5 de noviembre: Día en rojo en el calendario televisivo por la reorganización de la TDT

Ante el reajuste que experimentará la Televisión Digital Terrestre a partir del 5 de noviembre, RTVE experimentará otro cambio de gran relevancia. Y es que La 2 de TVE pasará a incorporarse a la Ultra Alta Definición (UHD). Así, la cadena secundaria será la siguiente ventana de la corporación pública en emitir en 4K después de La 1, que -recordemos- comenzó sus transmisiones regulares con dicha tecnología en febrero de 2024.

Tal y como se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) será concretamente durante la madrugada del 5 de noviembre, antes de las 08:00 a.m. (hora peninsular), cuando se produzca la reconfiguración, que obligará a los telespectadores a resintonizar su televisor para acceder, sin inconvenientes, a esas nuevas emisiones en UHD y a la renovada distribución de canales.

Con la resintonización nacerá La Séptima, el nuevo canal de la TDT impulsado por José Miguel Contreras y dirigido por Javier Ruiz. Es la gran revolución en la industria televisiva. Pero las novedades no se quedan ahí, porque las compañías Mediaset y Atresmedia contarán con un canal en UHD por primera vez cada una, que serán Telecinco y Antena 3 respectivamente.