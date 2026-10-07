RTVE cambia la programación: La 1 cancela 'La Revuelta' y apuesta por Pepa Bueno para cubrir la muerte de Maricarmen en un especial

El fallecimiento de Maricarmen, la mujer que ha simbolizado la crisis de la vivienda y que ha dado un vuelco al tablero político hasta el punto de precipitar unas elecciones y motivar una huelga general, ha causado una grandísima conmoción en la sociedad. En lo televisivo, también ha tenido una incidencia inmediata, con una modificación de la programación nocturna de La 1 de RTVE para dar cobertura a su triste pérdida por un deterioro de salud agravado tras el desahucio que puso en pie de guerra a buena parte de la ciudadanía.

La noticia, ofrecida por el Sindicato de Inquilinas, organismo impulsor de las movilizaciones que se han producido en estas semanas y de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, se ha conocido a última hora de la tarde de este miércoles. Muy poco antes de que arrancaran los principales informativos de nuestra televisión.

En su caso, La 1 de TVE ha decidido cambiar la parrilla sobre la marcha, alargando 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa, en directo cuando su muerte ha trascendido, y suspendiendo así 'Aquí la tierra'. Además, se ha optado por adelantar el inicio del 'Telediario 2' con Pepa Bueno a las 20:50 horas para continuar con la información.

Un 'Telediario' especial que se ha determinado alargar, también in extremis, para abordar las primeras reacciones al fallecimiento de Maricarmen; tanto en la clase política como en las calles, donde se han empezado a registrar manifestaciones improvisadas. En consecuencia, 'La Revuelta' de David Broncano ha quedado cancelada definitivamente según ha confirmado El Televisero.

Pepa Bueno ha hablado de "noche especial" y de "programa informativo extraordinario" para advertir a los espectadores de que TVE se iba a volcar con este consternador suceso y con toda la repercusión que se prevé que va a ocasionar, pues el impacto emocional está siendo y será mayúsculo. De momento, se desconoce si su ampliación supondrá también la eliminación de 'El Túnel', el concurso conducido por Jesús Vázquez, que regresa a la parrilla de La 1 con nuevos episodios.