RTVE arranca la promoción de 'La cena de los idiotas', el nuevo formato de Gonzalo Miró para el horario de máxima audiencia en La 1

Gonzalo Miró tiene fecha de estreno inminente para dar el salto al prime time de la mano de 'La cena de los idiotas'. RTVE ya ha comenzado a calentar motores de cara al arranque de este nuevo programa, lanzando una promo en la que el presentador de 'Malas Lenguas' reunirá a rostros famosos para conversar sobre un tema de actualidad desde puntos de vista ideológicos muy alejados.

"Dicen que soy un idiota por atreverme a organizar estas cenas, los hay que piensan que soy un ingenuo por querer juntar a gente que está en las antípodas ideológicas, personas que, a priori, jamás compartirían mesa y mantel", comienza explicando el conductor de 'Directo al grano' en el vídeo promocional de RTVE, en el que se le ve preparar los platos, y dejar todo preparado en la mesa antes de recibir a sus invitados de la noche.

Gonzalo Miró calienta motores para su salto al prime time de La 1 con 'La cena de los idiotas'

Y al final de la primera promo, Gonzalo Miró ha dejado claro cuál será el late motiv y su principal objetivo tras 'La cena de los idiotas', cuyo día estreno aún no ha sido fijado por la cadena. "Pero yo estoy dispuesto a que una conversación normal y sin gritos se convierta en un gran evento semanal", ha asegurado el comunicador, postulando un nuevo espacio donde abordar debates de actualidad desde una óptica más desenfadada y cercana.

🍽️Gonzalo Miró está dispuesto a reunir a personas que piensan diferente y que una conversación normal y sin gritos se convierta en un gran evento semanal.



¿Qué puede salir mal?



'La cena de los idiotas', MUY PRONTO ESTRENO en @La1_tve.https://t.co/XI7ZfMpwGv pic.twitter.com/HARVpn3IXO — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 22, 2026

La idea principal tras esta nueva apuesta de TVE es que los invitados puedan comparar distintos puntos de vista en un ambiente más distendido y menos tenso que el de una tertulia convencional como es el caso de 'Malas Lenguas' o 'Mañaneros 360', donde ya se abordan asuntos de actualidad a través de una mesa de colaboradores.

De esta forma, y con Gonzalo Miró a los mandos tal y como la corporación anunció hace meses con una misteriosa promo, La 1 busca una nueva fórmula para unir la información y el entretenimiento, con un ejercicio de convivencia y socialización como lo es una cena, que servirá como hilo conductor para encuentros entre personalidades que, a priori, jamás compartirían una velada juntos.

Los temas de 'La cena de los idiotas' responderán a asuntos de actualidad candentes y asuntos relevantes en la agenda informativa, para semana a semana contraponer distintos puntos de vista y servir de altavoz para el diálogo y el entendimiento. La escenografía cumplirá también un papel clave en el desarrollo del formato, pues estas "tertulias" al uso transcurrirán en un comedor con una gran mesa, que servirá como punto común de encuentro.

Además, alrededor del espacio de cena y los comensales, se proyectará archivo audiovisual de TVE para contextualizar los distintos asuntos de actualidad y aportar recursos al debate. La cocina también tendrá protagonismo dentro de la emisión, pues servirá como escenario previo y posterior a las cenas, y será donde Gonzalo Miró protagonice las conversaciones más íntimas con sus invitados.