RTVE aplica nuevas medidas de programación con 'La amiga estupenda' ante el salto de 'Malas Lenguas Noche' a La 1

TVE ya ha tomado una determinación con los prime time del sábado tras los últimos vaivenes con 'Malas Lenguas Noche' y 'La amiga estupenda'. Por lo pronto, la cadena pública ha decidido mantener su estrategia de las semanas anteriores y el espacio que presenta Jesús Cintora comenzará en La 2 para pasar después a La 1. Mientras que la ficción italiana seguirá ofreciendo nuevos episodios en La 2.

Cabe recordar que hace dos semanas, TVE sorprendió al llevar por sorpresa 'Malas Lenguas Noche' al prime time de La 1 justo después del partido entre Inglaterra y España de la Nations League debido a la actualidad informativa por el comienzo de la acampada en la Puerta del Sol por la crisis de la vivienda. Ese movimiento llevó a que 'La amiga estupenda' desapareciera de la programación sin avisar provocando un gran malestar entre sus espectadores.

Y por eso, tras repetir ese mismo plan el sábado pasado, TVE optó por devolver 'La amiga estupenda' a La 2 para seguir ofreciendo 'Malas Lenguas Noche' en La 1. Algo que surtió efecto en audiencias llevando a que el programa de Cintora siguiera líder de la noche superando con creces a 'La Sexta Xplica'.

Esta semana, 'La amiga estupenda' se mantendrá en la parrilla de La 2 aunque con dos importantes cambios. Para empezar, la serie arrancará antes pues como en esta ocasión La 1 no cuenta con fútbol, 'Malas Lenguas Noche' saltará a La 1 a las 22:00 horas. Y esa será la hora a la que empiece también la ficción italiana adelantando así su horario de emisión en torno a 40 minutos con respecto a la semana anterior.

Ese adelanto de horario provocará además que La 2 haya decidido recuperar también la emisión triple. Así, después de que la semana pasada solo ofreciera dos episodios, en esta ocasión estrenará tres capítulos: en concreto los episodios 4,5 y 6 de la tercera temporada. Y posteriormente, en late emitirá una reposición.

Así queda la programación de La 2 este sábado 10 de octubre: