RTVE anuncia un cambio en el horario del 'Telediario 2' y la supresión de 'Cosas Nuestras' en gran parte este sábado

Este próximo sábado, 24 de octubre, La 1 de RTVE retransmitirá la gran final de Eurovisión Junior 2026. La versión infantil del festival regresa este año al horario de máxima audiencia después de que en sus últimas ediciones se haya celebrado en las tardes, y eso alterará la programación del tramo final de la tarde y la noche.

La gala del certamen, en la que Lucas Paulano representará a España con su tema "Cuore bello (Te quiero, te quiero)", dará comienzo a las 21:00 horas y se extenderá hasta las 23:30 horas con las votaciones y la elección del país ganador como colofón. Por ello, la cadena pública tendrá que aplicar varios reajustes en su parrilla.

Por un lado, esa reestructuración pasa por adelantar la emisión del 'Telediario 2', que se reubicará entre las 20:30 y las 21:00 horas, justo antes del festival. Esta anticipación provocará un recorte en la duración de 'Cosas Nuestras', el nuevo magacín de actualidad con Aida Bao y Aitor Albizua de los fines de semana.

Y ojo: 'Cosas Nuestras' no solo perderá cuota de pantalla por el adelanto del informativo que conducen Lourdes Maldonado y Marc Sala; también afrontará un tijeretazo por delante, comenzando a las 19:40 y no a las 19:00 horas como ha sucedido en sus primeras tres semanas en antena. Por tanto, su hora de inicio se retrasará cuarenta minutos y el formato quedará reducido a una edición breve de apenas cincuenta.

Su demora vendrá derivada del metraje de las dos sesiones de cine que La 1 de TVE ofrecerá por la tarde. Bajo la marca 'Superestrellas', el canal deleitará con un ciclo del aclamado actor Richard Gere. En concreto, lanzará las películas 'Oficial y caballero' y 'Novia a la fuga'. Para encajarlas adecuadamente en la programación vespertina, 'Cosas Nuestras' no se pondrá en marcha hasta las 19:40 horas.

Por otro lado, Eurovisión Junior también obligará a relegar sustancialmente la emisión de 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora. El formato de análisis político no empezará hasta las 23:30 horas. No obstante, mantendrá un forma de emisión transversal y se iniciará a las 21:30 horas en La 2. Es decir, el programa no perderá ni un minuto de su duración; lo que ocurrirá únicamente es que ese salto del canal secundario a La 1 se producirá más tarde de lo normal por esa cita especial con la música.

Así queda la parrilla de La 1 de TVE en la tarde y noche del sábado: