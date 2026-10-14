RTVE anuncia a los 18 concursantes del Benidorm Fest 2027: Merche, el exlíder de Dvicio, Bombai y una repetidora

Ha llegado el día. Este miércoles 14 de octubre comienza la cuenta atrás para el Benidorm Fest 2027. Tras cerrar la convocatoria para recibir canciones el pasado 30 de julio, TVE ha anunciado este miércoles la lista completa de los participantes que tratarán de hacerse con la victoria de la sexta edición del festival.

Así, María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación de RTVE se ha encargado de presentar junto a Sergio Calderón, director de TVE y César Vallejo la rueda de prensa en la que se ha anunciado la identidad de los 18 participantes del Benidorm Fest 2027 después de que se haya optado por repetir el mismo número de candidatos que el año pasado.

La sexta edición del certamen musical recibió 896 canciones durante los 115 días que duró el plazo, 350 en las últimas 24 horas. Por segundo año consecutivo, el Benidorm Fest contará con Sergio Jaén como director artístico y se mantendrán los premios de 150.000 euros en metálico (100.000 para el artista y 50.000 para el compositor) así como los premios Univisión y Spotify.

Además cabe recordar que por ahora se desconoce si el ganador nos representará en Eurovisión 2027 pues TVE por ahora no ha confirmado oficialmente si volverá al certamen tras su retirada del año pasado tras los cambios implementados por la UER. No obstante, José Pablo López, el presidente de RTVE ya dejó claro que por ahora la decisión de la cadena pública seguía siendo hacer boicot al festival mientras Israel siga participando en él.

Entre los 18 artistas que participarán en el Benidorm Fest 2027 encontramos a una repetidora como Vicco, que vuelve tras haber triunfado en 2023 en la segunda edición con "Nochentera"; a una artista consolidada en la industria española como Merche, otra que ha triunfado en los últimos años con "La potra salvaje" como Isabel Aaiún y a rostros reconocidos como Andrés Koi, ex vocalista de DVicio o los grupos Bombai, Ladilla Rusa y GALE, la compositora de "Superestrella" de Aitana.

Las fechas del Benidorm Fest 2027 también han sido confirmadas. Esta sexta edición regresará a sus fechas habituales y celebrará sus dos semifinales el martes 26 y jueves 28 de enero y la gran final será el sábado 30 de enero.

LISTA COMPLETA DE PARTICIPANTES DEL BENIDORM FEST 2027:

1. Alba Morena

Alba Morena nació en Salou en 2000 y comenzó su formación musical durante la infancia, cuando estudió violín y canto lírico. Más adelante, amplió sus conocimientos de jazz y flamenco en el Taller de Músics de Barcelona. Entre sus referentes se encuentran nombres como el de Rocío Jurado o Charli XCX, pasando por bandas tan emblemáticas como The Beatles. Esa variedad de influencias se refleja en unas canciones en las que explora distintos sonidos y habla de sus propias experiencias.

El amor, la búsqueda de equilibrio personal y las contradicciones de la juventud son algunos de los temas que aparecen en su repertorio. Alba escribe sobre lo que le ilusiona y lo que le genera dudas, con letras autobiográficas en las que también hay espacio para el humor y la ironía.

Antes de lanzar sus propias canciones, Alba Morena escribió para otros artistas, entre ellos Luz Casal, DeTeresa y Ana Torroja. Trabajar para otras voces le permitió acercarse a distintas formas de hacer música y desarrollar su faceta como compositora.

Sus primeros lanzamientos llegaron en 2020. Desde entonces, ha ido definiendo su proyecto a través de la producción de sus temas y la experimentación con diferentes sonidos. En ese proceso, la electrónica ha dejado más espacio a una instrumentación orgánica y al trabajo con músicos de su entorno. Laura Katze, Conrado, Manu Blanco y Edu Pons participan en esta etapa.

Alba también ha revisado lo aprendido durante su formación para probar otros caminos. Esa libertad para componer y producir marca la evolución de su música, con canciones que parten de experiencias personales en las que cualquiera puede verse reflejado.

Cantante, productora, compositora y violinista, Alba Morena no tiene miedo a explorar nuevos caminos en el #BenidormFest2027 🔍



Ha trabajado para artistas como Ana Torroja o DeTeresa, y nos enamoró en #LaCasaDeLaMúsicaRTVE#ElFestivalQueQuiereshttps://t.co/Etp7e0wrVZ pic.twitter.com/lI58XZADGP — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 14, 2026

2. Andrés Koi

Andrés Ceballos, conocido artísticamente como Andrés Koi, nació en Madrid en 1992. Durante diez años estuvo al frente de DVICIO antes de iniciar su carrera en solitario como cantante y compositor. De madre brasileña y padre argentino, creció con la música presente en casa. Se formó en escuelas de música y conservatorio, aunque fue la compra de su primera guitarra, a los trece años, lo que le animó a escribir sus propias canciones.

En 2026, sus experiencias personales son el punto de partida de un repertorio en el que aborda el bienestar emocional y la salud mental. Andrés lleva estos temas a sus letras para compartir lo vivido y acercarlo a todos aquellos que lo escuchan.

Con tan solo dieciocho años se mudó a Inglaterra. El hecho de vivir fuera de España le permitió conocer otras formas de entender la música y supuso también una experiencia de aprendizaje personal. En 2012 recorrió Latinoamérica durante dos meses como corista de otro artista. Esa gira le dio la oportunidad de empezar a conocer los escenarios fuera de España. Después llegaría su etapa al frente de DVICIO, con el que se dio a conocer en la escena musical española.

En 2024 comenzó su carrera en solitario bajo el nombre de Andrés Koi. Las siglas de Koi hacen referencia a la expresión inglesa "Kids of Immigrants", un guiño a sus raíces familiares. Ese mismo año publicó 'AIJAG', su primer álbum dentro de este proyecto. En 2026 llegó 'Sol de Invierno', el segundo trabajo de una etapa en la que muestra su faceta más íntima como compositor. En ambos discos, sus canciones recogen experiencias de su vida que comparte con el público a través de la música.

Andrés Koi (@andres_koi) es cantante y compositor, conocido por haber liderado el grupo DVICIO.



En 2024 inició una nueva etapa en solitario. Llega al #BenidormFest2027 convirtiendo sus vivencias en música👣#ElFestivalQueQuiereshttps://t.co/c5hyIvJSAm pic.twitter.com/QX5jighEik — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 14, 2026

3. Bombai

La historia de Bombai empezó en el colegio, donde se conocieron Javi, Vicente y Ramón. Los tres comenzaron a escribir canciones en el barrio donde crecieron, en Valencia, con la idea de compartir su manera de ver la vida a través de la música. Su sonido es una mezcla entre reggae, pop y rock con otras influencias alternativas. El ukelele es uno de los elementos más reconocibles de sus canciones, en las que predominan el optimismo, buen rollo y la cercanía con el público.

Ese espíritu también está presente en "Llamas", el tema con el que abren una nueva etapa. La canción celebra la amistad, el compañerismo y los vínculos que perduran con los años, con Valencia como escenario de esas historias compartidas.

"Solo si es contigo", su colaboración con Bebe, marcó el despegue de Bombai. La canción combinaba pop y rock con toques de reggae y consiguió la certificación de doble platino. Fue además uno de los temas más escuchados en la radio durante aquel año. Su vídeo superó los 45 millones de reproducciones en YouTube.

En 2021 publicaron su primer álbum, Camisa de Flores. El disco reunía trece canciones, entre ellas "Tú me has cambiado" y "Vuela", junto a "Robarte el corazón", con Ana Guerra y "Caramelo de limón", con Lérica. Las colaboraciones han sido habituales en la trayectoria del grupo y además de con estos artistas, han compartido proyectos con Miguel Campello, Coti, Soraya, Marlena, David Otero y Funambulista.

Tras cientos de conciertos en España y otros países de Europa y América, Bombai celebró su décimo aniversario en 2025. Ese año recibió un Premio Dial y el reconocimiento a Mejor Artista de LOS40 Summer Live. Para celebrar sus diez años de música, el trío publicó 'Diez años contigo', un disco-libro que reúne algunas de las canciones más destacadas de su repertorio. El trabajo también incluye "Festival", un tema inédito en el que incorporan sonidos electrónicos.

Tres amigos desde el colegio y uno de los grupos más conocidos del pop español actual. Javi, Vicente y Ramón o, lo que es lo mismo, @bombaioficial 🌊



Tras una década de trayectoria, llegan al #BenidormFest2027#ElFestivalQueQuiereshttps://t.co/9WZjUT83c8 pic.twitter.com/38AfaDt6WN — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 14, 2026

4. Chema Rivas

Chema Rivas nació en Almuñécar (Granada) en 1999. Cantante, compositor y productor, se ha hecho un hueco en el pop urbano español con canciones que combinan influencias latinas y un sonido ligado al Mediterráneo. El verano y el optimismo están muy presentes en su música y esa energía, junto con la cercanía que mantiene con sus seguidores, le ha ayudado a reunir una amplia comunidad de oyentes.

A lo largo de su carrera también ha colaborado con artistas españoles e internacionales. Estos trabajos le han permitido incorporar nuevos matices a sus canciones y seguir definiendo su estilo dentro de la música urbana. Ya tiene experiencia en televisión pues participó en la primera edición de 'Dúos Increíbles' formando tándem con Víctor Manuel.

"Mil Tequilas" y "Entre Tú y Yo" fueron dos de las canciones que impulsaron su carrera. La primera supera los 111 millones de escuchas en Spotify, mientras que la segunda rebasa los 115 millones. A estas cifras se suman distintas certificaciones de oro, platino y diamante en el ámbito digital. Su audiencia también ha crecido en las plataformas musicales. En un periodo de apenas dos meses, su proyecto llegó a registrar 700.000 oyentes mensuales en Spotify.

Chema Rivas es cantante, compositor y productor y una de las voces reconocibles del pop urbano español. ✨



Fusiona pop, ritmos latinos y esencia mediterránea, con el verano y la energía.https://t.co/ZeQ9GNh8SE#ElFestivalQueQuieres #BenidormFest2027 pic.twitter.com/NhyZTLPQ6c — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 14, 2026

5. dani dicostas

A dani dicostas la pasión por la música le corre por las venas. Sus padres formaron parte de Aerolíneas Federales, grupo de la Movida viguesa, mientras que su tío, Miguel Costas, fue uno de los fundadores de Siniestro Total. Creció rodeada de música, una con la que pronto quiso empezar a experimentar.

Con influencias del pop clásico como ABBA, Fleetwood Mac, Blondie y Talking Heads y de artistas actuales como Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, djo o Suki Waterhouse, dani dicostas ha lanzado tres discos desde que empezó a editar su música: Veinte (2020), Posdata (2022) y Amores pasajeros (2026), coproducido junto a Aaron Rux. Algunas de sus canciones más conocidas son "Lágrimas", "Ceras rosas" o "Si te vas", que tiene además un remix de La Casa Azul. Precisamente la banda de Guille Milkyway ha querido contar con dani dicostas en su última publicación, la canción "En mi cabeza".

En el horizonte la espera el Primavera Sound 2027, que ya la ha anunciado en su cartel. Antes llegará la oportunidad de escucharla en la sexta edición del Benidorm Fest. dani dicostas trae al certamen alicantino su universo lírico, formado por las relaciones, los recuerdos, la nostalgia, los cambios y las experiencias y acompañado de melodías pop.

dani dicostas es cantante, compositora y música. Desde muy pequeña ha estado rodeada de canciones y escenarios 🫶



Combina pop clásico y sonidos contemporáneos. Entre sus influencias se encuentran grupos como ABBA.https://t.co/ioZbH11Ndw#BenidormFest2027 #ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/RXkJyOC9oy — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 14, 2026

6. Fran Tuduri

Fran Tuduri nació en Madrid en 2000 y empezó a interesarse por la música durante su infancia. Aprendió a tocar la guitarra y el bajo por su cuenta, los primeros instrumentos de una formación que ha ido ampliándose poco a poco con el tiempo. Como compositor, productor y multiinstrumentista, participa en todo el proceso de sus canciones: desde las primeras letras hasta la interpretación y la producción.

Sus referentes van de Ben Howard a Pereza, Gorka Urbizu o El Canto del Loco. De ellos recoge influencias del folk indie, el pop y el rock, a las que suma la música urbana de Barry B y Cruz Cafuné. El hyperpop y la electrónica también forman parte de sus intereses, con nombres como Fred Again y Skrillex entre sus referencias.

Esa variedad de influencias se escucha en sus canciones: "Quererme bien" se acerca al pop urbano, mientras que "El último rayo" muestra una faceta más íntima. En "Qué más da", las guitarras y la energía ganan protagonismo hasta convertirse en el hilo conductor del tema. Su experiencia musical también pasa por otros trabajos dentro y fuera del escenario. Ha sido DJ y técnico de audio, además de tocar en distintas formaciones y actuaciones. Estas experiencias le han permitido conocer tanto el trabajo de sonido como la preparación y ejecución de los conciertos.

Para Fran, componer, producir y tocar son partes de un mismo proceso. Su proyecto sigue creciendo a medida que aprende y prueba otros sonidos, sin cerrar la puerta a nuevas direcciones musicales.

Fran Tuduri es compositor, productor musical y multiinstrumentista, apasionado por la música desde pequeño 🎸



Combina influencias del indie-folk y el rock-pop con el urban-pop y géneros electrónicos.https://t.co/Xv7IL9HEOT#BenidormFest2027 #ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/P0cCGE2gxD — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 14, 2026

7. GALE

GALE es cantante, compositora y productora. Procedente de Puerto Rico, se ha abierto camino en el pop latino con canciones que parten de sus experiencias personales y mezclan influencias de distintos géneros. Escribió su primera canción a los siete años y más adelante estudió guitarra, técnica vocal y repertorio clásico en la Escuela Libre de Música de San Juan. Su formación también incluyó Publicidad y teatro musical. Después de una estancia de intercambio en España, se instaló en Miami para dedicarse profesionalmente a la música.

En su repertorio, el pop convive con sonidos urbanos y elementos del eurodance, el grunge y el punk. Sus letras hablan de lo que ha vivido y son una parte esencial de su manera de conectar con el público.

Antes de dar a conocer sus propias canciones como intérprete, GALE ya había trabajado como compositora para otros artistas. Entre ellos figuran Shakira, Juanes, Christina Aguilera, Anitta, Manuel Turizo, Cardi B, David Bisbal, Pharrell Williams, Pablo Alborán, Wisin & Yandel y Myke Towers.

También ha participado en la composición de "El Merengue", de Manuel Turizo y Marshmello; "Me Gusta", de Anitta junto a Myke Towers y Cardi B y "Girl From Rio", también de Anitta. Su firma aparece, además, en "Puntería" y "Copa Vacía", del repertorio de Shakira. Otro de sus trabajos destacados fue su contribución a AGUILERA, de Christina Aguilera, que recibió el Latin GRAMMY a Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional en 2022. También es una de las autoras de "Tetas", de Ca7riel y Paco Amoroso, premiada como Mejor Canción Alternativa.

En 2023 publicó su primer álbum, Lo Que No Te Dije, que Billboard y Rolling Stone incluyeron entre los más destacados del año. El disco reúne canciones como "D-Pic", "Inmadura", "Problemas" y "Nuestra Canción". Esta última alcanzó el séptimo puesto de la lista Latin Airplay de Billboard. Ese mismo año fue candidata al Latin GRAMMY a Mejor Artista Nuevo y actuó junto a Juanes en la ceremonia celebrada en Sevilla. En total, ha acumulado tres nominaciones en estos premios. Tanto Rolling Stone como Billboard la han señalado como una artista a la que seguir muy de cerca.

En 2025 fue una de las invitadas al concierto de Aitana en Madrid tras haber sido una de las compositoras de 'Superestrella'. Un tiempo después, fue la responsable de abrir los conciertos de Shakira en Medellín dentro de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

GALE (@gale_oficial) es cantante, compositora y productora puertorriqueña. Ha escrito temas para Shakira, Christina Aguilera y ‘Superestrella’ de Aitana 😍



En 2023 debutó con su primer álbum como artista.#BenidormFest2027 #ElFestivalQueQuiereshttps://t.co/KT7kYjxaHe pic.twitter.com/cSk80y2inr — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 14, 2026

8. Isabel Aaiún

ISABEL AAIÚN se une al Benidorm Fest como participante de su sexta edición. La cantante segoviana llega al certamen después de la revolución que supuso "Potra Salvaje" en 2024. Con cinco discos platino, el tema se convirtió en fenómeno viral y acompañó a la Selección en su victoria en la Eurocopa.

Con pasado como jinete y cetrera, ISABEL AAIÚN lanzó a finales de 2021 su canción debut, "Potra Salvaje". La popularidad se hizo esperar, pero llegó. En 2024, "Potra Salvaje" empezó a sonar en todos los rincones. El tema se viralizó gracias un remix en clave hard techno del DJ Fernando Moreno. De oírse en ferias y fiestas locales pasó a correr como la pólvora en redes sociales y de ahí a celebrar la victoria de España en la Eurocopa 2024. El vestuario de la Roja cantaba la canción antes de saltar al césped y fue con ella con la que festejaron en Cibeles su triunfo en la competición.

"Potra Salvaje" ha conseguido cinco discos de platino, el número 1 de la lista oficial de canciones en España y un éxito imparable en plataformas: su versión original tiene más de 50 millones de escuchas en Spotify y otras 75 millones su remix. También se cuentan por millones las escuchas de otros temas de su primer álbum, La Potra Salvaje, lanzado poco antes del boom de su canción homónima. En él, destacan canciones como "A gastar la calle", "La Laca" o "Mano rota".

Con todos los ojos puestos en su carrera y con millones de personas cantando un tema que ya convertido en himno, ISABEL AAIÚN ha continuado trabajando en su música. "Puñales", "El Himno de mi Peña" y "JOSETO (He visto dragones)" mantienen esa energía con la que conquistó a todos. La mezcla de géneros, de pasodobles a rancheras, caracteriza la propuesta musical de ISABEL AAIÚN, quien afronta ahora un nuevo reto: el Benidorm Fest, en el que ya cantó como invitada en 2025.

ISABEL AAIÚN (@isabelAaiun), cantante y compositora, convirtió ‘Potra Salvaje’ en todo un fenómeno social.✨



Tras participar como artista invitada en 2025, ¡en el #BenidormFest2027 regresa como parte del cartel principal!#ElFestivalQueQuiereshttps://t.co/c0DS4KY6mF pic.twitter.com/5Rd0NxGGr1 — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 14, 2026

9. Ladilla Rusa

Tania Lozano y Víctor F. Clares son los integrantes de Ladilla Rusa. Los dos son periodistas y amigos desde la infancia, que compartieron en Montcada i Reixac, en la periferia de Barcelona. Su música mezcla rumba catalana y pop electrónico, una combinación que ellos llaman tecnorumba. A partir de ahí, incorporan otros estilos a unas canciones pensadas para bailar, pero también para hablar de lo que ocurre a su alrededor y conectar con un público que ha podido vivir las mismas experiencias que ellos plasman en sus letras.

El barrio donde crecieron, las expresiones populares y sus raíces de clase trabajadora están muy presentes en sus composiciones. Con humor e ironía abordan temas sociales y muestran su apoyo a los derechos de las personas LGTBIQ+.

Ladilla Rusa nació en 2017 casi como un juego entre amigos. Aquella idea terminó convirtiéndose en un proyecto con el que Tania y Víctor se han hecho un hueco en los festivales y las citas más emblemáticas de la música en España.

Entre sus canciones más reconocibles están "¡Qué ladilla!", "Madre mía el asco que me das", "Macaulay Culkin" y "KITT y los coches del pasado". El vídeo de esta última supera los 28 millones de visualizaciones en YouTube.

Han publicado los álbumes Costumbrismo mágico y Estado del malestar, además de numerosos sencillos. Entre sus lanzamientos más recientes figura "TKM CNT XFA". Aunque la rumba y el pop son la base de su propuesta, el dúo también incorpora elementos del punk y el rock. Incluso se ha acercado a la tarantela napolitana en su trabajo con Albert Pla.

Actualmente recorren España con el Tiroriro Tour, que ya ha pasado por alrededor de veinte ciudades. En 2027 celebrarán diez años desde la formación del grupo, una década de canciones que combinan baile, humor y crítica. Las situaciones cotidianas, las contradicciones personales y la vida en los barrios periféricos siguen siendo una fuente de inspiración para Tania y Víctor. De ahí salen las historias y los personajes con los que han dado forma al universo de Ladilla Rusa.

Ladilla Rusa (@LadillaRusa), dúo formado por Tania Lozano y Víctor F. Clares, es una de las propuestas más reconocibles de los festivales de música en España.



Trae su estilo único al #BenidormFest2027 ❤️‍🔥https://t.co/ZTfSlq8vA0#ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/FyrJtzPXEm — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 14, 2026

10. Merche

Mercedes Trujillo, conocida artísticamente como Merche, es una cantante y compositora gaditana. Empezó a actuar durante la infancia y, con tan solo ocho años, desarrolló una voz reconocible y una relación con su público que continúa dos décadas después.

Además de interpretar sus canciones, la artista escribe casi todos los temas de sus discos. Esa faceta como autora le ha permitido probar distintos sonidos y contar sus historias sin perder el estilo que caracteriza su música. El pop es la base de su repertorio, aunque también ha incorporado influencias del jazz, la música urbana, la electrónica y los ritmos latinos.

Merche publicó su primer disco, Mi Sueño, en 2002. El álbum vendió más de 100.000 copias y abrió una trayectoria que la ha llevado a actuar en España y Latinoamérica y a conseguir distintas certificaciones de oro y platino. Además, la artista cuenta con nueve álbumes de estudio, entre ellos 20 Conmigo, Es ahora, Quiero contarte, Un mundo de colores, Cal y Arena, Necesito Libertad y Acordes de mi diario. Este último alcanzó el primer puesto de ventas en 2010 y le valió una nominación al Latin GRAMMY a Mejor Álbum Vocal Pop Femenino.

La televisión también ha formado parte de su carrera. Ha trabajado como jurado en distintos formatos, ha participado en 'Tu cara me suena' y 'Tú sí que vales' y ha presentado galas y programas de Canal Sur. Además, en 2011 y 2014 formó parte de los jurados que intervinieron en la elección de la representante española para Eurovisión.

Recientemente, Merche ha recuperado algunas de las historias de sus canciones en Después de un tiempo. Con este proyecto, les da continuidad desde una perspectiva actual. "Soy Superviviente", "Mi amiga María" y "Una y otra vez" forman parte de esta etapa.

En 2025 publicó "Tengo Fe", una canción que habla del amor más allá de las relaciones de pareja y de su capacidad para unir a las personas. En 2026 presenta "Labios de Rojo", escrita y producida junto a Fidel Cordero. El sencillo mezcla pop con matices flamencos y está vinculado a su regreso a Cádiz tras años viviendo en Madrid. En él refleja una etapa más tranquila, el reencuentro con sus raíces y las ganas de disfrutar del presente. Merche continúa así sumando canciones a su repertorio, con la composición y la cercanía con sus oyentes como parte fundamental de su manera de hacer música.

Merche (@MercheOficial) es cantante, compositora y una de las voces más reconocibles del pop español.



Este año celebra sus 25 años de carrera 🥇 en los que ha conseguido varios discos de oro y platino.https://t.co/Hl9XAdVw5P#BenidormFest2027 #ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/7b3eLQASjL — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 14, 2026

11. Pipiolas

Adriana Ubani y Paula Reyes son las dos integrantes de Pipiolas, un dúo que nació en 2022 y que ha conseguido hacerse un hueco en la escena independiente española. Ambas proceden del mundo de la interpretación y las artes escénicas, una formación que trasladan a su proyecto musical y que se ha convertido en una de sus principales señas de identidad.

Su trayectoria comenzó con "Narciso" (2022), la canción con la que empezaron a llamar la atención del público. Un año después publicaron su primer álbum, "No Hay Un Dios" (2023), en el que abordaron temas como las relaciones, la ansiedad, el sexo o las preocupaciones de su generación, siempre desde una mirada irónica y personal.

Pero Pipiolas no son solo música. Sus conciertos combinan canciones, movimiento, humor y teatralidad, convirtiendo cada actuación en un espectáculo que va más allá de lo musical. En 2024 dieron otro paso en su trayectoria al colaborar con Rigoberta Bandini en la canción "La Niña Bonita".

En 2026 publican su segundo álbum, Pipiolas, con el que muestran una faceta más madura y exploran cuestiones como la salud mental, el machismo, la nostalgia y la búsqueda de identidad. El disco, producido por Vau Boy y masterizado por Xavier Alarcón, incorpora influencias de artistas como Mecano, Madonna y Bananarama, además de sonidos del italo disco y el Europop.

Pipiolas (@Pipiolasclub), el dúo formado por Adriana Ubani y Paula Reyes, se ha convertido en una de las propuestas más singulares de la nueva generación del pop español.‍ 👯‍♀️️https://t.co/qyRUYpGo7e#BenidormFest2027 #ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/Jo7SlSQYZ3 — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 14, 2026

12. Polo Nández y Sebastián Llosa

Polo Nández y Sebastián Llosa llegan al Benidorm Fest con una propuesta conjunta, pero cada uno tiene su propia trayectoria profesional. Sus historias conectan tres países: España, México y Perú.

Polo nació en León y tiene raíces mexicanas. Es cantante y compositor, y encuentra en sus experiencias y en lo que ocurre a su alrededor el punto de partida para escribir canciones. Con el tiempo, ha ido definiendo un estilo propio que, en los últimos años, se ha acercado a un pop rock más orgánico.

Sebastián nació en Perú y actualmente vive en México, desde donde ha desarrollado su carrera como cantante y compositor. Su música parte del pop y recoge influencias del rock clásico, el soul y el R&B. Ahora ambos artistas comparten canción y escenario en el Benidorm Fest, con una propuesta en la que se encuentran sus dos formas de entender la música.

Polo Nández ha recibido tres nominaciones a LOS40 Music Awards. Su música también ha llegado a la televisión como sintonía de un programa de ámbito nacional. En su etapa más reciente, las guitarras han ganado presencia en sus canciones y ese cambio hacia un sonido más orgánico marca un momento más maduro y personal de su carrera.

Para Sebastián Llosa, uno de los mayores impulsos llegó con "Alguien Más". La canción acumuló millones de reproducciones y entró en las listas virales de distintos países. Desde entonces ha seguido ampliando su repertorio con nuevas canciones, conciertos y colaboraciones con artistas como Álex Ubago y LAGOS. Ese recorrido le ha permitido llevar su música a escenarios de diferentes países.

Polo Nández (@Polo_Nandez_) & Sebastián Llosa (@LlosaSebastian) unen sus caminos en el #BenidormFest2027



Tras desarrollar sus carreras a ambos lados del Atlántico, abren una nueva etapa artística juntos. 🌎#ElFestivalQueQuiereshttps://t.co/ASpcSdpiFd pic.twitter.com/gFjstlLTO3 — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 14, 2026

13. ROSSA

ROSSA es una cantante emergente andaluza que comenzó a darse a conocer bajo el nombre artístico de Rosse en el programa Factor X España. Su audición, en la que interpretó "Dragón", de Lola Índigo, se hizo viral tanto por su potencia vocal como por la historia personal que compartió con el público. La artista dedicó aquella actuación a su niña interior, convirtiendo una experiencia dolorosa de su infancia en un mensaje de valentía y superación. Su paso por el concurso permitió descubrir su capacidad interpretativa y una manera de entender la música como vehículo para expresar emociones y conectar con los demás.

Después de un periodo de introspección, en 2026 ROSSA emprende una nueva etapa musical con la publicación de su primer proyecto discográfico, compuesto por seis canciones originales. Cada una de ellas representa una emoción y un momento diferente dentro de un proceso de sanación personal. Un trabajo en el que aborda el dolor, la recuperación y la búsqueda de identidad a través de letras íntimas y sinceras.

Su universo musical bebe de referencias internacionales como Billie Eilish, Mitski, Lana del Rey, Lola Young y Naomi Sharon, pero también de artistas nacionales como Lola Índigo, Judeline, Alice Wonder, Ede, Tristicis y Oddliquor. Una combinación de influencias que se refleja en una propuesta marcada por la sensibilidad, la estética y la fuerza de sus interpretaciones.

ROSSA, artista emergente andaluza, inicia en 2026 su primer proyecto discográfico que recorre un proceso de sanación personal. ✨



Entre sus referencias, Billie Eilish, Mitski, Naomi Sharon y Lana del Rey.#BenidormFest2027 #ElFestivalQueQuiereshttps://t.co/W5mRK2NZsr pic.twitter.com/MSACtTd5AD — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 14, 2026

14. SARA ABAD

SARA ABAD se une al cartel del Benidorm Fest 2027. La cantante y compositora, hija del compositor Alejandro Abad, ha llevado su música hasta el Festival de Cannes y ahora también al popular certamen alicantino, donde ha sido seleccionada como participante de su sexta edición.

La música ha estado muy presente en la vida de SARA ABAD desde siempre. Hija del cantante y compositor Alejandro Abad, una frase que dijo con solo dos años inspiró el título de la canción "Bye Bye", de David Civera. Ese interés por la música que le viene de familia se ha mantenido con el paso de los años.

SARA ABAD comparte su música en redes sociales, desde temas propios como "Olor a Dolce" hasta versiones de famosas canciones. Una de esas covers, una adaptación al español del tema de Coldplay "We Pray", se hizo viral en Tiktok en 2025: tuvo nueve millones de reproducciones en la plataforma y gustó tanto al grupo como a TINI. La cantante, nacida en Barcelona, compone, produce e interpreta sus temas, entre los que se encuentra también "Better Place For Us". La canción, acerca del cambio climático, la llevó hasta el Festival de Cannes, donde pudo interpretarla.

https://twitter.com/BenidormFestTVE/status/2110399362815914412

15. Sev's

A caballo entre Barcelona y Huelva, Sev’s hace música a partir de lo que vive y de lo que ocurre a su alrededor. En sus canciones, los sonidos urbanos se mezclan con el pop y la electrónica para hablar de las relaciones, las cicatrices del barrio y las experiencias que dejan huella. Sus letras son directas y personales, con espacio para mostrar sus emociones y su vulnerabilidad. Esa combinación de calle y sensibilidad ha ido dando forma a su identidad dentro de la escena independiente hasta llegar al Benidorm Fest 2027.

En los últimos años, Sev’s ha publicado varios EP con los que ha ido desarrollando su sonido. Ese recorrido desemboca en 2026 en ¿Qué hay después?, su primer álbum de estudio, que reúne diez canciones. El disco sigue las distintas etapas del duelo tras una ruptura: desde el derrumbe inicial hasta la posibilidad de volver a enamorarse. Escrito prácticamente en tiempo real, recoge cómo fueron cambiando sus emociones durante ese proceso.

Las canciones convierten esa experiencia íntima en un relato que comparte con quienes lo escuchan. A lo largo del álbum, Sev’s mantiene la mezcla de música urbana, pop y electrónica, con la honestidad y la expresión de sus sentimientos como hilo conductor. ¿Qué hay después? supone así un nuevo paso en su trayectoria y reúne los rasgos que ha ido definiendo en sus trabajos anteriores.

Sev's mezcla sonidos urbanos, pop melódico y electrónica para convertir experiencias personales en canciones ✍🏻



En la escena independiente, destaca por una identidad propia donde la vulnerabilidad es clave.#BenidormFest2027 #ElFestivalQueQuiereshttps://t.co/XC5yyigGHH pic.twitter.com/IwbxijdhFh — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 14, 2026

16. Suzete

Nacida en Santo Tomé y Príncipe y criada entre Portugal y Canarias, Suzete destaca en la nueva escena afro-pop española. En su música, con "Kombolewa" como su mayor hit hasta la fecha, combina afrobeats, afro-pop, R&B, pop y sonidos urbanos con influencias africanas, atlánticas y latinas.

Suzete Correia Ramos se dio a conocer en 2023, cuando participó en 'Operación Triunfo'. Tras su paso por el talent lanzó su primer single, "Kombolewa", un pegadizo tema que llamó la atención del público y más tarde sumó a una de las estrellas más famosas del pop español, Lola Índigo. Su remix tiene 10 millones de reproducciones en Spotify y casi tres en YouTube.

La canción forma parte de Baby Wata, su primer álbum, inspirado en la figura de Mami Wata y concebido como una celebración de su identidad y herencia cultural. Suzete se encuentra ahora en una nueva etapa, una con la que aspira a llegar al público internacional. En su último trabajo repite con los productores Kickbombo, quienes se encuentran detrás del "Nochentera" de Vicco, "COPILOTO" de Belén Aguilera y su propio "Kombolewa": este octubre han lanzado "Nopasana", en la que también participan Salma y Chus Santana.

La música de Suzete ha sonado en festivales como Rototom Sunsplash, Share Festival, Bilbao BBK Live, Parc del Fòrum de Barcelona y Morriña Fest. Muy pronto la escucharemos también en otro escenario más: el del Benidorm Fest 2027.

Suzete, cantante y compositora,️ ha desarrollado una propuesta propia dentro de la nueva escena afro-pop española. 🎶



Su música reivindica sus raíces y aborda cuestiones como el empoderamiento.#BenidormFest2027 #ElFestivalQueQuiereshttps://t.co/15iGTy4TT2 pic.twitter.com/uzxaD1bs8O — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 14, 2026

17. Tami Tamako

A Tami Tamako la música le viene de familia. Sus padres, Taketo y Akiko Tomoshige, se dedican al flamenco, él como guitarrista y ella como bailaora. Precisamente la danza la ha acompañado desde niña. Tami Tamako se ha formado en danza clásica, primero en los conservatorios profesionales de danza y música de Sevilla y Madrid y después en estudios superiores de Coreografía e Interpretación de la Danza.

Esta faceta como bailarina está muy presente en sus redes sociales, orientadas hacia el K-pop y las culturas japonesa y coreana. Sus dance covers de artistas como LISA, Katseye o BTS la han llevado a recorrer España impartiendo talleres de baile.

Desde 2025 ha mostrado una nueva cara como cantante. "Nitro", "Jaque Mate", "EXMACHINE" y "Party Tokyo Style" son los temas que ha lanzado en esta nueva etapa, con gran acogida en YouTube. En ellos ha contado con el equipo de Dabruk, que se encuentra detrás de trabajos para artistas como Ana Mena, CNCO o Sebastián Yatra.

Tami Tamako es una artista de raíces japonesas nacida y criada en Sevilla.



En sus redes sociales, cuenta historias fusionando danza, coreografía y estética visual, vinculadas al K-pop. ✨#BenidormFest2027 #ElFestivalQueQuiereshttps://t.co/JaowPcxE84 pic.twitter.com/yV6doM6TcZ — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 14, 2026

18. Vicco

Victoria Riba empezó en el mundo de la música de la mano de Alejandro Sanz, quien la apadrinó y ayudó en su salto a lo profesional tras ver una grabación de una actuación suya en el instituto. Cuando solo tenía 19 años, el artista la invitó a abrir siete conciertos de su gira Sirope.

Tras componer para artistas como Edurne y lanzar canciones como "Un trago de ti" o "Memoria de pez, en 2023 llegó su gran oportunidad. Vicco participó en la segunda edición del Benidorm Fest con "Nochentera", con la que quedó tercera. La canción fue todo un éxito dentro y fuera del festival: "Nochentera" suma casi 179 millones de escuchas en Spotify y otros 80 más en YouTube, además de contar con un remix en el que colabora con la cantante argentina Lali.

La popularidad de "Nochentera", una de las canciones de aquel verano, puso en boca de todos a Vicco. Ese mismo año lanzaba canción con Abraham Mateo, "tequiero", y meses más tarde otra con el famoso DJ Gabry Ponte, "Viento". Con un primer álbum lanzado en 2024, Noctalgia, Vicco ha publicado recientemente su último trabajo "Tiramisú", el comienzo de un proyecto más personal. La artista se une ahora a la aventura del Benidorm Fest 2027.