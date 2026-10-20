RTVE anticipa una interrupción en las emisiones de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' por un cambio de programación esta semana

RTVE ha confirmado en los avances de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' correspondientes a esta semana del 19 al 23 de octubre que habrá menos capítulos de lo habitual. En total, cuatro entregas. Y es que, el próximo viernes, La 1 cancelará la emisión de ambos seriales por una cita que cada año está marcada en rojo en el calendario.

Se trata de los Premios Princesa de Asturias, cuya ceremonia se retransmitirá en directo desde el Teatro Campoamor de Oviedo. Un evento mítico que suele otorgar satisfactorios resultados de audiencia. En la edición de 2025, la última referencia que tenemos, promedió un 13,2% de cuota de pantalla y congregó a 931.000 espectadores de media de principio a fin.

Como es lógico, este relevante acontecimiento llevará implícita una reestructuración de la programación vespertina de ese día, con las ficciones 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' como mayores damnificadas. No obstante, también tendrá una cierta incidencia en otros formatos regulares como 'Directo al grano' con Marta Flich y 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró.

Si nos atenemos a los horarios del pasado año, dicha ceremonia dará comienzo al filo de las 18:00 horas y se extenderá hasta las 20:00. De modo que, además de prescindir de las series por coincidir de lleno con su tramo de emisión, se deberán aplicar reajustes en los dos mencionados magacines para poder encajar perfectamente el acto que acogerá los clásicos discursos del rey Felipe VI y la princesa Leonor y la entrega de galardones ante representantes del mundo de la cultura, la ciencia y el deporte.

Así, 'Directo al grano' se ampliará de 17:45 a 18:00 horas aproximadamente, momento en el que se cederá el testigo a la cobertura sobre los Premios Princesa de Asturias, que correrá a cargo de los servicios informativos de RTVE. Por su parte, el programa 'Malas Lenguas', con Miró y Ana Hinestrosa a los mandos, quedará reducido a una versión muy reducida desde las 20:00 horas (diez minutos más tarde de lo normal) hasta el arranque de 'Aquí la tierra', el espacio divulgativo de Jacob Petrus.

Así quedará la programación de La 1 de TVE el próximo viernes 23 de octubre: