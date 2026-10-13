RTVE agita la tarde de La 1: Adelanta el horario de 'La Promesa' y cancela 'Valle Salvaje' en la programación de este martes

Después de que TVE cancelara toda su programación de tarde habitual este lunes 12 de octubre por ser festivo nacional por el Día de la Hispanidad; la cadena pública ha sorprendido también con un cambio de última hora en su parrilla vespertina este martes 13 de octubre, con 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' como principales afectadas.
Y es que con motivo de la histórica visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta, TVE ha decidido trastocar buena parte de su programación para poder cubrir en directo los diferentes actos previstos para esta tarde. Para empezar, La 1 alargará la duración de 'Directo al grano' con Marta Flich y Martín Barreiro hasta las 18:10 horas, provocando así que el espacio producido por La Osa compita durante veinte minutos con 'Malas Lenguas' en La 2.
Este alargamiento de 'Directo al grano' supondrá además que 'Valle Salvaje' se caiga de la parrilla de este martes. De ese modo, la serie protagonizada por Marco Pernas y Loren Mairena volverá a tomarse un descanso en la parrilla de la cadena y pospondrá la emisión de su capítulo 504 al miércoles 14 de octubre, derivando en que el serial de Bambú Producciones solo cuente con tres episodios esta semana.
Por otro lado, la otra ficción de la tarde, 'La Promesa' también sufrirá un cambio con respecto a su horario habitual. Y es que por un día, La 1 ha optado por adelantar la emisión de la serie protagonizada por Arturo García Sancho y Xavi Lock para evitar tener que cancelar también su emisión. En su caso, pasará a ofrecerse de 18:10 a 19:15 horas, adelantando así en cuarenta y cinco minutos su comienzo con respecto a lo normal.
Justo después, tras el final de 'La Promesa', La 1 ofrecerá un especial informativo a partir de las 19:15 horas para cubrir una parte de los actos de los Reyes. Un programa especial que conectará directamente con 'Malas Lenguas', que mantendrá su cita en La 1 a partir de las 19:40 horas. Y para cerrar la tarde, una nueva entrega de 'Aquí la tierra' a partir de las 20:25 horas.
Así queda la programación de tarde de La 1 este martes 13 de octubre:
- 15:50 horas - 'Directo al grano'
- 18:10 horas - 'La Promesa'
- 19:15 horas - Especial Informativo
- 19:40 horas - 'Malas Lenguas'
- 20:25 horas - 'Aquí la Tierra'
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.