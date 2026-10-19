Rosa Villacastín retrata como pocos a Cayetana Álvarez de Toledo (PP) tras decir que acabará con Intxaurrondo en RTVE

Continúan los ataques y amenazas de políticos de la derecha y de la ultraderecha contra RTVE. Tras llegar a asegurar que cuando lleguen al gobierno entrarán a RTVE con "lanzallamas" o "motosierras", ahora Cayetana Álvarez de Toledo ha señalado directamente a una de las presentadoras estrellas de la cadena pública, Silvia Intxaurrondo.

El pasado jueves, la diputada del PP intervino en 'El programa de Ana Rosa', donde aseguró que su deseo de alcanzar el poder era para acabar con Silvia Intxaurrondo y con la gente que, en su opinión, "está colonizando las instituciones al servicio de un proyecto personal": "Vamos a acabar con los Tezanos, las Intxaurrondos, los Pumpidos y con la gente que está colonizando las instituciones al servicio de un proyecto personal. Necesitamos una revolución de la moral pública", afirmó en el magacín matinal de Telecinco.

Unas palabras que, como era de esperar, generaron multitud de reacciones en redes sociales. Ella misma compartió ese momento de la entrevista con Ana Rosa Quintana en su cuenta de X, donde volvió a reiterar sus intenciones y las de su partido: "Cloacas. Joyas. Saunas. Putas, Mordidas, Enchufes. El sanchismo será recordado como la era de la indecencia. España necesita una Revolución de la Decencia. Aspiro a que los españoles vuelvan a sentirse orgullosos. No solo de su país. También de sus políticos".

Cloacas.

Joyas.

Saunas.

Putas.

Mordidas.

Enchufes.



El sanchismo será recordado como la era de la indecencia.



España necesita una Revolución de la Decencia.



Aspiro a que los españoles vuelvan a sentirse orgullosos.

No solo de su país.

También de sus políticos.… pic.twitter.com/zOo00mk5v4 — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 15, 2026

Haciéndose eco de estas palabras de la argentina, Rosa Villacastín le ha lanzado un demoledor dardo a través de la misma red social. "Si, Cayetana Álvarez de Toledo, si, Silvia Intxaurrondo es más inteligente y está más preparada que tú, y que el mentiroso de Núñez Feijóo, y por supuesto que tú que eres una prepotente, te crees por encima de todo dios, pobre", ha escrito la periodista en su cuenta de X.

Si, @AlvarezdeToledo, si, @Intxaurrondo, es más inteligente, y está más preparada que tú, y que el mentiroso de @NunezFeijoo , y por supuesto que tú que eres una prepotente, te crees por encima de todo dios, pobre. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) October 16, 2026

Jesús Cintora a Cayetana Álvarez de Toledo: "¿Qué le ha hecho Silvia Intxaurrondo?"

También Jesús Cintora se mostró muy duro con la política 'popular' tras la emisión de sus declaraciones en 'Mañaneros 360'. "Cayetana Álvarez de Toledo, a la que siempre vemos tan seria, como enfadada, no sé si enfadada con la vida, dice que quieren llegar al poder para acabar con las 'Intxaurrondos'. ¿Ese es su proyecto político? ¿Llegar al podar para acabar con las 'Intxaurrondos'? ¿Acabar con una periodista, acabar con Silvia Intxaurrondo?", empezó preguntándose el presentador de TVE.

Acto seguido, se dirigió directamente a ella: "Sonría, doña Cayetana, sonría. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está siempre tan enfadada? ¿Qué le ha hecho Intxaurrondo?". Además, recordaba unas antiguas declaraciones en las que Cayetana Álvarez de Toledo cuestionaba también su contratación por el ente público: "Cuando me dijeron que Jesús Cintora iba a ser el próximo fichaje de TVE yo pensé: ¿de verdad es una persona que representa la sensibilidad plural de los españoles?". Tras recordar estas palabras, Jesús Cintora tiró de ironía para lanzarle un dardo: "Cayetana Álvarez de Toledo también es conocida por ejemplo porque un servidor tampoco le gusta. No le gustan los periodistas que hacen preguntas. ¿Puede ser? Y Cayetana hablando de sensibilidad".

"Insisto: la veo siempre como muy enfadada. Tiene que sonreír. Dice que quiere acabar con las 'Intxaurrondos'… Igual puede ser que lo que tienen en el recuerdo, hablando de pensiones, es cuando Silvia Intxaurrondo le planteó una serie de contradicciones a Feijóo y destapó los bulos que estaba soltando", recordó el conductor de 'Mañaneros 360', haciendo referencia a la famosa entrevista de la presentadora de 'La Hora de La 1' a Alberto Núñez Feijóo durante la campaña a las elecciones generales de 2023.

"Ahora Cayetana Álvarez de Toledo anda diciendo que quiere llegar al poder para acabar con Silvia Intxaurrondo. Este es el proyecto de un partido que, al mismo tiempo, defiende a Vito Quiles", insistió Cintora, antes de finalizar haciendo una propuesta al presidente del PP: "Por cierto, señor Feijóo, está invitado a que le hagamos una entrevista Silvia Intxaurrondo o un servidor. Sin temor. Solo haremos preguntas, nosotros no queremos acabar con nadie", sentenció.