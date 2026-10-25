Rosa Villacastín endurece el tono contra Gabriel Rufián por cómo le llama y deja este vaticinio ante las elecciones

Rosa Villacastín ha utilizado su cuenta oficial de 'X', donde es muy activa, para pronunciarse sobre el giro de postura de Gabriel Rufián y el acto que protagonizó junto a Irene Montero en Barcelona este sábado.

La periodista y colaboradora puntual de 'Mañaneros 360' en TVE ha puesto voz a muchos con la valoración que ha hecho sobre el número uno de Esquerra República de Cataluña a las elecciones.

En ese mitin conjunto que ofrecieron Rufián y Montero se destacó que la vivienda entraña una de las principales preocupaciones sociales y se criticó al Gobierno actual por la falta de medidas contundentes al respecto. En ese sentido, se atacó al PSOE por su laxitud a la hora de combatir las desigualdades y por limitarse, a su juicio, a impedir una victoria de la derecha y ultraderecha.

Pues bien, ante el señalamiento a PSOE y también a Frente Amplio por parte de los líderes de Podemos y ERC, Rosa Villacastín ha reaccionado, considerando que se equivocan de enemigo si piensan enfocar su campaña en hablar mal de las políticas del partido socialista o de la recién armada confluencia que encabeza Ada Colau.

"Creo que Gabriel Rufián ha jugado muy mal sus cartas. No hay más que ver las caras de los independentistas, y la del propio Rufián. No parece muy contento. En fin, las urnas lo dirán", ha señalado inicialmente la también escritora, deslizando una desmoralización del propio político y vaticinando un reflejo de ese descontento en los comicios del próximo 29 de noviembre.

@gabrielrufian , creo que ha jugado muy mal sus cartas. No hay más que ver las caras de los independentistas, y la del propio Rufián, no parece muy contento, en fin las urnas lo dirán. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) October 24, 2026

No obstante, Rosa Villacastín no se ha quedado ahí. Y ha endurecido su discurso en una segunda publicación, tildando a Rufián de "fraude" y lamentando un vuelco en su postura que le ha decepcionado profundamente a juzgar por sus declaraciones.

Rosa Villacastín, Rufián: "Pronto ha cambiado. Era humo"

"Qué fraude: De presentarse para la unión de las izquierdas a su pacto con Irene Montero. Ayer en Barcelona fueron insultos al PSOE. Pobre. Pronto ha cambiado. Era humo", ha escrito la tertuliana por centrar la batalla con el rival erróneo y no contribuir a la unión de la izquierda.