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Rosa Villacastín endurece el tono contra Gabriel Rufián por cómo le llama y deja este vaticinio ante las elecciones

por El Televisero

Rosa Villacastín se muestra muy dura con el número uno de Esquerra Republicana de Cataluña tras su acto conjunto con Irene Montero en Barcelona, que para la periodista y colaboradora se redujo a "insultos al PSOE"

Rosa Villacastín y Gabriel Rufián
Rosa Villacastín y Gabriel Rufián | Montaje El Televisero

Rosa Villacastín ha utilizado su cuenta oficial de 'X', donde es muy activa, para pronunciarse sobre el giro de postura de Gabriel Rufián y el acto que protagonizó junto a Irene Montero en Barcelona este sábado. 

La periodista y colaboradora puntual de 'Mañaneros 360' en TVE ha puesto voz a muchos con la valoración que ha hecho sobre el número uno de Esquerra República de Cataluña a las elecciones.

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En ese mitin conjunto que ofrecieron Rufián y Montero se destacó que la vivienda entraña una de las principales preocupaciones sociales y se criticó al Gobierno actual por la falta de medidas contundentes al respecto. En ese sentido, se atacó al PSOE por su laxitud a la hora de combatir las desigualdades y por limitarse, a su juicio, a impedir una victoria de la derecha y ultraderecha. 

Pues bien, ante el señalamiento a PSOE y también a Frente Amplio por parte de los líderes de Podemos y ERC, Rosa Villacastín ha reaccionado, considerando que se equivocan de enemigo si piensan enfocar su campaña en hablar mal de las políticas del partido socialista o de la recién armada confluencia que encabeza Ada Colau. 

"Creo que Gabriel Rufián ha jugado muy mal sus cartas. No hay más que ver las caras de los independentistas, y la del propio Rufián. No parece muy contento. En fin, las urnas lo dirán", ha señalado inicialmente la también escritora, deslizando una desmoralización del propio político y vaticinando un reflejo de ese descontento en los comicios del próximo 29 de noviembre.

No obstante, Rosa Villacastín no se ha quedado ahí. Y ha endurecido su discurso en una segunda publicación, tildando a Rufián de "fraude" y lamentando un vuelco en su postura que le ha decepcionado profundamente a juzgar por sus declaraciones.

Rosa Villacastín, Rufián: "Pronto ha cambiado. Era humo"

"Qué fraude: De presentarse para la unión de las izquierdas a su pacto con Irene Montero. Ayer en Barcelona fueron insultos al PSOE. Pobre. Pronto ha cambiado. Era humo", ha escrito la tertuliana por centrar la batalla con el rival erróneo y no contribuir a la unión de la izquierda.

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