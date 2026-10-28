Rosa Benito comunica la inesperada decisión sobre su futuro en Telecinco tras 'Supervivientes All Stars': "Ha llegado la hora"

Rosa Benito se convirtió en una de las indiscutibles protagonistas de la última gala de 'Supervivientes All Stars' al confesar su deseo de poner fin a su carrera televisiva. Tras aceptar el reto de Poseidón de teñirse el pelo de rosa, la que fue ganadora de la edición de 2011 sorprendió a la audiencia y a su hija, que no pudo contener las lágrimas, al explicar sus planes de futuro una vez finalice su paso por el reality.

Tras una mesa de las tentaciones en la que terminó cortando y tiñendo su pelo, la concursante no dudó en reflexionar sobre su segunda etapa en el concurso 15 años después de su victoria. "Estoy en un momento muy feliz de mi vida aquí con toda esta gente y con todo este equipo tan maravilloso, estoy viviendo una experiencia única...", aseguró la televisiva durante la conexión con Jorge Javier Vázquez.

Rosa Benito anuncia su fin en televisión tras 'Supervivientes All Stars': "Creo que me lo merezco"

"En el 2011 volviste y empezaste una carrera en televisión meteórica, incluso impensable. Han pasado 15 años, ¿qué quieres hacer cuando vuelvas?", preguntaba entonces el conductor de 'Supervivientes All Stars' sin esperar la confesión de Rosa Benito. "Me gustaría retirarme, creo que me lo merezco ya, si estoy aquí es por una lucha también que tengo", confesó entonces la televisiva, llegando a emocionar a su hija en plató.

Así, no dudó en poner el foco en el talento de sus compañeros y las nuevas generaciones que, según ella, deben de tomar el relevo en los espacios televisivos. "Estoy viviendo una experiencia maravillosa, pero hay gente muy joven y con muchas ganas y creo que ya ha llegado mi hora de quitarme de la tele", apuntó la de Alicante antes de que el presentador se saltase una de las reglas del programa.

"Tengo prohibido contar lo que sucede en el plató, pero en este momento me lo voy a saltar", anunció Jorge Javier Vázquez, que entonces comunicó a Rosa Benito como Chayo Mohedano había roto a llorar tras su anuncio. "Creo que cuando dices que tienes pensado retirarte de la tele, creo que se dice después de una decisión meditada y en cuanto lo has dicho Rosario no ha podido evitar ponerse a llorar", explicó.

Fue entonces cuando la concursante se dirigió a su hija desde los Cayos Cochinos. "La tele nos ha dado mucho, pero también nos ha quitado, a lo mejor ella ahora se está poniendo en mi piel, han estado a mi vera y me entenderán lo que quiero decir", señaló la televisiva. "Creo que ha llegado el momento de decir adiós a la televisión. Es algo muy meditado, muy pensado, no lo he pensado simplemente en la playa, lo he pensado muchas noches y muchos días en mi casa", terminó asegurando.

"O sea, que estamos viendo la despedida de Rosa Benito de la televisión", recalcó entonces el conductor de 'Supervivientes All Stars', consciente de las implicaciones de este momento. "Creo que cuando alguien pronuncia estas palabras nunca lo hace a la ligera y hay un porqué siempre detrás, aunque luego no se cumpla a rajatabla, da igual, pero el hecho de verbalizarlas implica muchísimos pensamientos", terminó señalando Jorge Javier Vázquez.