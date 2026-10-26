Risto Mejide se planta ante Antonio Naranjo por su conducta con el equipo de 'Todo es mentira': "No lo respetas"

'Todo es Mentira' ha arrancado este lunes 26 de octubre analizando los altercados del pasado sábado en Barcelona con más de 128 detenidos. Risto Mejide ha querido saber qué hay detrás de todos estos movimientos que se han producido a través de redes sociales y para ello ha dado la palabra a sus colaboradores para escuchar sus opiniones en torno a este asunto.

"Esto de blocus no deja de ser un hashtag. Enseguida os vamos a mostrar el tipo de mensajes que se están compartiendo sobre todo de cara a próximas movilizaciones, pero analicemos lo que ha pasado en Barcelona. A mí me alucina como están las cabezas de esos chavales que dicen 'no robo con fuerza, es un robo normal'. ¿A esta gente qué le pasa por la cabeza?", ha preguntado el presentador de primeras a sus tertulianos.

Y el primero en responder ha sido Antonio Naranjo. "Evidentemente nada. Lo que pasa es que se está tratando aislar lo que ha pasado en Barcelona de lo que está pasando en toda España. El problema no es que haya descerebrados, que los ha habido siempre, el problema es que durante las últimas semanas sino meses, desde determinados partidos y desde el gobierno se ha generado el contexto para que los más brutos y tontos de la clase encuentren el caldo de cultivo para hacer este tipo de cosas", ha señalado el periodista.

"Es que aquí hemos oído a todo un ministro del gobierno de España, Óscar Puente, diciendo que de aquí al 29 hay tiempo de parar el fascismo y que sino, las calles arderían. Cuando tú tienes a un gobierno que dan pretextos a la violencia pues se manifiesta de una manera. Entre esto y ocupar la Puerta del Sol, entre esto y evitar que Abascal dé un mitin en A Coruña, entre esto y lo que pasó en Barcelona hace tres semanas no hay ninguna diferencia", ha añadido el presentador de Telemadrid volviendo a señalar al gobierno y a los partidos de izquierdas como los culpables.

"Yo si veo bastantes diferencias entre esto y la ocupación de la Puerta del Sol", ha aseverado Risto Mejide antes de dar paso a Roberto Sotomayor. "Es que hay muchas diferencias entre las manifestaciones pacíficas de los profesores de la educación pública o la vivienda con esto que estamos viendo en Barcelona", ha apostillado el ex político de Podemos. "Bueno, en Sol han cercado la sede de un gobierno regional", ha cuestionado Naranjo. "No, es espacio público", le ha recordado Sotomayor.

Risto Mejide frena en seco a Antonio Naranjo por no respetar los turnos

Risto Mejide y Antonio Naranjo se encaran en 'Todo es mentira'

Ha sido entonces cuando Risto Mejide ha empezado a llamar la atención a Antonio Naranjo para que guardara silencio y dejara hablar al resto de colaboradores. "Naranjo, por favor, le toca a Roberto", le ha solicitado en un primer momento el presentador con poco éxito. "Creo que son manifestaciones perfectamente legítimas y totalmente pacíficas tanto de la educación pública como de la vivienda", ha seguido argumentando Roberto Sotomayor. "Ese es el problema", ha vuelto a replicar Antonio Naranjo sin dejarle acabar.

"Intentar de responsabilizar al gobierno de España de lo que está pasando con esta panda de delincuentes me parece super irresponsable y no es entrar al meollo de la cuestión", ha añadido Robero Sotomayor pidiendo que se identifique quién está detrás de toda esta operación. Pero antes de que el ex político de Podemos pudiera seguir hablando, Naranjo ha vuelto a interrumpirle provocando que Risto Mejide volviera a darle un toque.

"Naranjo escúchame. Él no te ha interrumpido, deja que acabe", le ha vuelto a rogar el presentador. Tras escuchar al ex político de Podemos, Risto le ha dado el turno de palabra a José Muñoz y Antonio Naranjo ha vuelto a hablar por encima impidiendo que se pudiera escuchar al diputado del PSOE. "Naranjo, de verdad, quedan muchas horas de programa", ha vuelto a decirle el conductor. "Pero que no trate de decir que yo hablo para no tratar a la audiencia como mayor de edad", ha pedido el tertuliano. "Pero es que a mí también me interrumpes Naranjo. O respetas el turno o no te puedo dar el turno", le ha insistido el presentador.

"Pues que no me apele porque sino yo tengo que responder", se ha quejado Naranjo. "Pues luego le responderás cuando te de el turno de palabra. Naranjo si hablas a la vez no. Modero yo el debate", le ha recordado Risto. "Y estoy encantado de que lo hagas", ha confesado él. "Pues respétalo porque no lo respetas. Si hablas cuando él está hablando no respetas", ha terminado diciéndole Mejide.