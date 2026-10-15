Risto Mejide saca a la palestra a Silvia Intxaurrondo en Cuatro al pronunciarse sobre el "autoboicot" del PP con las pensiones

El PP está volviendo a cometer los mismos errores que ya tuvo en la campaña electoral en 2023 con el tema de las pensiones. Mucho se ha hablado de cómo Alberto Núñez Feijóo quedó retratado en su entrevista con Silvia Intxaurrondo y que para todos los expertos fue lo que provocó que el PP perdiera las elecciones. Ahora, tres años y medio después se está repitiendo la misma historia. De hecho, Risto Mejide no ha dudado en sentenciar la estrategia de los populares en 'Todo es mentira'.

"Le hemos dado mucho al PSOE, vamos a darle un poquito al PP", ha empezado advirtiendo el presentador antes de abordar el asunto y analizar si el PP tiene claro lo que va a hacer con las pensiones si consigue llegar al gobierno. "El PP tiene las encuestas a favor. Con lo de Montse Mínguez le ha venido Dios a ver con el tema de la vivienda, y ¿qué hace? Pues liarla. Se mete junto a Vox en el eterno debate sobre las pensiones", ha seguido comentando Mejide. "O sea el PP tiene al PSOE en el precipicio y en lugar de empujar salta", ha añadido con sorna el cómico Luis Fabra. "Han dicho, esto es demasiado fácil vamos a ponerlo difícil", ha opinado entonces Risto Mejide antes de que Laila Jiménez expusiera el tema y diera paso a un vídeo resumen de lo que está pasando en torno al sistema de pensiones.

Tras ello, 'Todo es mentira' ha recordado las declaraciones de Feijóo afirmando que pediría sacrificios a la población y las de Ester Muñoz asegurando que el modelo público de pensiones va a colapsar y que se tienen que plantear llevar a cabo otro plan. Algo parecido a lo que llegó a decir también José Manuel Figaredo de Vox, proponiendo un sistema de pensiones mixto con parte privada.

Al volver del vídeo, Risto Mejide ha ironizado con las explicaciones de Ester Muñoz y Juan Bravo del PP. "Me ha recordado a mi profesora de Pilates diciendo que si esto es así o así", ha bromeado el presentador antes de que Luis Fabra hiciera su sketch convertido en Fachez y de conectar con Jaime de los Santos del PP. "Es que es como un poco, no voy a personalizarlo en ningún jugador de fútbol, ¿pero sabes esos jugadores de fútbol que tienen la bola botando delante de la portería y aun así la tiran fuera? Pues es un poco la sensación que da ahora mismo el PP", ha comparado el presentador. "Y se rompen el pie", ha apostillado Pablo Echenique. "Es que este tema de las pensiones no es la primera vez que el PP se autolesiona y se auto boicotea a sí mismo en una precampaña electoral", ha insistido el publicista.

"Esto ya pasó en 2023", ha añadido Mejide mientras Fabián Pérez ha tirado de hemeroteca y ha recordado la que lio Núñez Feijóo en su entrevista con Intxaurrondo en TVE. "En esa entrevista se le hizo ver que no estaba diciendo la verdad, hubo un pequeño rifirrafe y Alberto Núñez Feijóo terminó por publicar un tuit en el que rectificaba y decía que lo que él quería decir era que el PP nunca había congelado las pensiones pero como en X se puede corregir pues muchos usuarios le dijeron que su afirmación no era esa", ha explicado el periodista de 'Todo es mentira'. "Es que cuando un político tiene que decir aclaro lo que he dicho' es que se ha metido en un lío seguro", ha apostillado Mejide.

Cuando tu rival está en apuros y decides complicarte tú también... 🫠

El PP abre el debate de las pensiones con el voto de los jubilados en juego #TEM15O pic.twitter.com/ZiqJoQIYit — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) October 15, 2026

Risto Mejide le pregunta a Jaime de los Santos por el lío del PP con las pensiones

"Ester Muñoz dijo que creía que tienen que ser valientes y que el modelo hay que cambiarlo, Feijóo ha dicho que las pensiones son innegociables y ya como diciendo se acabó y que dejen de hablar de ese tema a los suyos. Jaime de los Santos, ¿a quién hacemos caso a Feijóo o a Ester Muñoz?", le ha preguntado el presentador al político del PP. "Sin duda, y con toda contundencia, al presidente Alberto Núñez Feijóo y yo insisto, si el PP gana las elecciones y Núñez Feijóo ocupa la presidencia del gobierno siempre, y subrayo siempre, se subirán las pensiones cada año conforme al IPC y espero con esto zanjar cualquier tipo de cuestión", ha contestado Jaime de los Santos.

A lo que Risto Mejide le ha replicado recordándole que Juan Bravo, el vicesecretario de Economía del PP, ha aclarado que eso será siempre y cuando tengamos la economía adecuada. "Vuestro experto dice que si hay la economía adecuada, con lo cual uno puede pensar pues igual es que no las van a mantener", le ha dicho el presentador. "Pues yo insisto es innegociable, las pensiones si Núñez Feijóo es el próximo presidente del Gobierno de España se revalorizarán cada año según el IPC", ha vuelto a decirle de Los Santos.

"¿Si hay la economía adecuada o haya la economía que haya porque esto es importante?", ha repreguntado Risto. "Yo remato que en cualquier caso", le ha contestado el popular. "Pues le has llevado entonces la contraria a vuestro experto en pensiones", ha sentenciado Risto Mejide.

Poco después, Pablo Echebique ha aprovechado para recordar cómo Eduardo Inda no dudó en dar un toque de atención al PP en 'Horizonte' dejando entrever que lo mejor que puede hacer el partido de la oposición es callarse y engañar lo que va a hacer con las pensiones. "Eduardo Inda en Horizonte explicaba que lo que tiene que hacer el PP es no decir nada de este tema en campaña y luego hacer lo que tengan que hacer el 30 de noviembre. Creo que es un poco lo que han decidido hacer", ha terminado diciendo el ex político de Podemos.