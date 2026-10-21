Santiago Abascal ha acudido este miércoles a celebrar un mitin a A Coruña y para protestar contra su presencia se ha convocado una manifestación por parte del BNG y del Sindicato de Inquilinas de Galicia, produciéndose cargas policiales contra ellos y ataques a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Un asunto con el que ha abierto Risto Mejide el programa de 'Todo es mentira'.

Así, Risto Mejide ha empezado a abordar lo sucedido entre la policía y los manifestantes. "Hoy la jornada está marcada por la tensión a raíz de las cargas policiales y el lanzamiento de objetos a los policías en A Coruña, derivadas por las protestas contra un mitin de Santiago Abascal. Oh, vaya, qué casualidad", ha puesto en contexto el presentador de 'Todo es mentira'. Para hablar de todo ello, 'Todo es mentira' ha conectado con Laura García, portavoz de JUPOL, uno de los sindicatos policiales, que ha relatado todo lo que ha pasado.

"Nosotros vamos a pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Galicia por su irresponsabilidad al autorizar una contramanifestación de personas que eran radicales en el mismo lugar", ha empezado anunciando la portavoz. "Los compañeros han aguantado muy pacientemente hasta que han empezado a agredirles y les han tirado bolardos, que si le da a alguien en la cabeza estaríamos hablando de algo muy grave. No se puede juntar a dos masas que son completamente contrarias en el mismo lugar, esto se podía haber evitado", ha añadido.

🔴 Las protestas contra el mitin de Abascal en A Coruña terminan con cargas policiales, varios heridos y detenidos #TEM21O pic.twitter.com/yX23bsihtY — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) October 21, 2026

Después, Risto Mejide ha conectado con Avia Veira, portavoz del BNG y candidata a la alcaldía de A Coruña, para conocer su versión de los hechos. "Lo que había era una convocada pacífica en reacción a esa convocatoria de Abascal y lo que pasó no es que los radicales decidiéramos hacer una manifestación. Ahí lo que había era fundamentalmente chavales de instituto de 14,15,16,17,18,19 y 20 años. La media era de 20 años. Y lo que había era gente joven protestando por la presencia de Abascal porque consideramos que es una fuerza política que lo que promueve es el odio, la homofobia, el racismo y la xenofobia", ha defendido la política gallega.

"Todo esto estaría muy bien si no hubiésemos visto volar los bolardos poniendo en peligro la vida de los agentes, los cámaras. Me da igual la edad que tengan los manifestantes, lo que me importa es que sean violentos o no", le ha replicado Risto Mejide. "Yo he estado en la manifestación, y de todos los que estamos hablando creo que soy la que puede hablar con más veracidad de cómo se produjo todo; la manifestación era pacífica, estábamos muy distanciados de donde estaba Abascal. Estábamos tranquilos. Yo me siento profundísimamente orgullosa de la juventud gallega", ha seguido explicando Avia Veira.

"Pero es que Avia estás negando lo que hemos visto todos. Según Laura García ya estaban convocados grupos radicales a esa manifestación", le ha cortado Risto Mejide. "Bueno, eso es vuestra opinión", le ha contestado la política del BNG. "No, es información de la policía", le ha matizado el presentador. "Yo siento un orgullo profundo con esa gente joven que ha protestado contra la presencia de esa formación política", ha insistido la portavoz.

Y ha sido ahí cuando ha empezado a calentarse el ambiente entre el presentador y su invitada. "Me parece muy bien, pero le ruego que no nos trate como idiotas. Puede que no hayamos estado ahí, pero ahí está Laura García, que muchos de sus compañeros sí han estado. Pero lo que si hemos visto es esos adoquines volando, que son cosas que no hace la gente pacífica. Mi pregunta es, ¿en qué momento se ha vuelto violento todo esto?", ha cuestionado Risto.

Risto Mejide se encara con Avia Veira, portavoz del BNG y termina cortando la conexión

Risto Mejide expulsa a Avia Veira

"Yo sé que a un compañero que no estaba haciendo absolutamente nada un policía le propinó un puñetazo sin mediar nada. Yo creo que la carga de la policía fue totalmente desproporcionada. Han tirado gas lacrimógeno, han cargado contra la gente y nos tenían absolutamente rodeados", ha querido aclarar Avia. "¿Y las piedras han caído solas?", ha repreguntado Risto Mejide. "Es que no era el objeto de la manifestación", ha vuelto a decir la política. "El objeto ha quedado claro, pero el problema es lo que ha ocurrido", le ha vuelto a corregir el presentador.

"¿Condena usted la violencia que hemos visto con nuestros propios ojos?", ha querido cuestionar Risto Mejide a su invitada. "Es que no era el objeto de la manifestación y lo que no puede ser...", ha tratado de decir ella. "Lo que no puede ser es que usted no condene la violencia y luego ya me suelta el discurso que usted, quiera pero no puede defender la violencia", ha aseverado Risto. "Pero es que la violencia la propinó desproporcionadamente la Policía", le ha dicho entonces Avia. "No, no como bien ha matizado la portavoz de Jupol eso no es violencia, es uso legítimo de la fuerza de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", le ha corregido el presentador.

"Yo lo que vengo a decir es que la manifestación era pacífica y lo que quería era condenar la presencia de Vox", ha vuelto a repetir Avia Veira. "No condena los actos violentos", le ha repetido Risto. "Voy a acabar", ha pedido ella. "No, no va a acabar. Aquí se acaba la entrevista, gracias. A mí gente que no condena la violencia no me interesa. Usted tiene todo el derecho a opinar lo que quiera, pero si viene a mi casa y le pregunto seis veces si usted condena la violencia y usted se niega no tengo nada más que hablar", le ha soltado Risto Mejide muy harto. "Pero me gustaría explicar lo que pasó", ha pedido ella. "Si condena la violencia puede explicar lo que usted quiera", le ha aclarado el publicista.

Finalmente, Risto Mejide se ha enfrentado con la portavoz del BNG y la ha expulsado. "Hay unas reglas del juego que hay que respetar y una de ellas es que el uso de la fuerza solo está legitimado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Si usted no condena esos actos violentos, usted está justificando a los violentos y en este programa mientras esté yo al frente no se va a justificar ninguna violencia de ningún color defienda lo que defienda", le ha dejado claro el presentador. "No estoy justificando la violencia, solo quiero explicar lo que ha pasado libremente", se ha defendido la política. "Pues entonces condénela, si no la condena yo libremente le expulso del programa y opina donde le de la gana pero no aquí", ha añadido Mejide. "Muy buenas tarde, adiós, se acabó", ha concluido cortando la conexión.