Risto Mejide despacha a Alfonso Serrano, Nº 2 de Ayuso, por lo ocurrido en su intervención en 'Todo es mentira': "No voy a dejar pasar esto"

Risto Mejide ha protagonizado un fuerte enganchón con Alfonso Serrano, Secretario General del PP de Madrid y número dos de Isabel Díaz Ayuso, en una conexión en 'Todo es mentira'. Y todo, a cuenta de Maricarmen. El programa de Cuatro ha abordado las reacciones políticas ante la muerte de la octogenaria, símbolo de la lucha por una vivienda digna, y este asunto ha derivado en un gran encontronazo entre el presentador y el político.

Para empezar, Risto ha reprochado que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid hayan vetado el minuto de silencio en los plenos institucionales de este jueves. Serrano ha esgrimido que lo han declinado porque la oposición no quiso guardar ese mismo minuto con otros casos. Una excusa que ha indignado al comunicador de Mediaset.

"El 'y tú más' con los minutos de silencio me parece de las cosas más miserables que existe. El hecho de que haya otras Asambleas en las cuales se haya vetado un minuto de silencio me parece igual de mal, pero que vosotros utilicéis ese argumento para decir 'y ahora me toca a mi vetar' me parece doblemente miserable", ha sentenciado alto y claro Risto Mejide.

Acto seguido, Víctor Camino, secretario general de las Juventudes Socialistas, ha incendiado aún más el debate cuando ha afirmado lo siguiente: "Esto es como decir 'se iba a morir igual'. Estás banalizando el mal y una actuación que es incomprensible". Palabras que han exaltado a Alfonso Serrano: "No te lo consiento. Utilizáis una muerte para hacer política. ¡Que dais asco, dais asco! (...) No tengo nada que hablar con nadie del PSOE".

Risto Mejide: "Te ruego que mantengas unas mínimas formas requeridas para entrar en este programa"

Una salida fuera de tono que ha censurado de inmediato Risto Mejide. "Te ruego que mantengas las formas, unas mínimas formas requeridas para entrar en este programa", le ha frenado en seco. "Que no me interrumpa este individuo", ha continuado fuera de sí la mano derecha de Ayuso. "No te va a interrumpir y no es un individuo. Te ruego que le pidas perdón. 'Dais asco', no", ha exigido nuevamente el conductor de 'Todo es mentira'.

"Que me pida perdón él a mi; ha empezado él", se ha escudado Serrano. "Esto parece una guardería, Alfonso. Por favor, pídele disculpas. Nadie da asco aquí. Retira esas palabras", ha vuelto a reiterar Risto, perdiendo la paciencia. "Yo no voy a comulgar ni voy a disculparme cuando hay gente que utiliza un drama como una muerte para hacer política", ha replicado el político derechista a voz en grito.

"Hay límites que no pienso dejar pasar"

Risto Mejide y Alfonso Serrano en 'Todo es Mentira'

"No te estoy pidiendo que comulgues con él; solo que retires las palabras 'dais asco'. Que no puede ser, que eres el Secretario General del PP de Madrid, coño. No puede ser que vayas diciendo 'dais asco' a los demás partidos", le ha recriminado Risto Mejide, elevando el tono de la disputa y dándole un ultimátum: solo si retiraba esas palabras podría proseguir con la conexión en directo.

"Que lo retire él primero y luego las retiro yo", ha apostillado Alfonso Serrano. "No te voy a dejar pasar esto, Alfonso. ¿Retiras esas dos palabras, sí o no?", le ha preguntado por última vez Risto. Y ante su tajante negativa, le ha despachado a las bravas, sin paños calientes: "Vale, pues buenas tardes, se acaba aquí la conexión".

"Lo siento, pero hay límites que no pienso dejar pasar y es el de la alusión personal y de esta manera despectiva hacia el contrincante. Si no queréis dar argumentos, aquí no os vais a insultar (...) Yo quiero ser justo. Él no va a seguir interviniendo en este programa al no retirar esas palabras, que me parecen totalmente fuera de lugar. Hay unas reglas que hay mantener", ha defendido Risto Mejide. Más tarde, con los ánimos más calmados, Serrano ha rectificado y, así, se ha podido retomar y resolver esa conexión.