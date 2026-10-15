Rescatan esta desconocida imagen de Xabier Fortes, presentador del canal 24 horas, ante los 70 años de RTVE

Xabier Fortes se sumergió de lleno en el 70º aniversario de RTVE durante la emisión de este miércoles de 'La noche en 24 horas' sin saber que el equipo de Documentación tenía preparada una sorpresa para él. Carlos del Amor, que se encontraba presente en la mesa de debate del programa, paralizó la emisión para dar paso a unas imágenes que pillaron por sorpresa al presentador: sus primeros pasos en la televisión pública.

"Los compañeros de Documentación han hecho un gran trabajo. Pero hay que descartar material y hay que descartar personajes", anunció el periodista dando paso a una secuencias de vídeos en los que se mostraban los inicios de Fortes como reportero, con el micrófono de Televisión Española en mano. "Ay, Dios mío! ¡Mi crónica! ¡Pero cómo iba vestido!", observó rápidamente el comunicador.

Xabier Fortes rememora su primera entradilla para TVE junto a su padre a los 12 años: "Tuve que grabar 15 veces"

Así, mientras Xabier Fortes lamentaba su look de aquellos años y otros clips de la época, confesó que su trayectoria en la pequeña pantalla se remontaba incluso a una fecha anterior a aquellas primeras imágenes como reportero. "No lo he encontrado, pero tenía 12 años en mi primera entradilla para TVE. Una entradilla para un informativo juvenil que se llamaba La Semana, que se emitía los viernes y salía yo", explicó el presentador.

Cabe recordad que la incorporación de Xabier Fortes a la delegación de Pontevedra de RTVE se produjo en el año 1990. Sin embargo, la escena que rememoró junto a sus compañeros se remonta a un formato emitido entre 1974 y 1978, que se encajaba dentro del extinto contenedor 'Un globo, dos globos, tres globos'.

Así, el periodista no ha dudado en encomendar un tarea al equipo de Documentación de la corporación. "Si lo encontráis, ese sí que lo quiero. Mi primera aparición en televisión, cuando yo no tenía ni idea de que iba a acabar en televisión", propuso el conductor de 'La noche en 24 horas', recordando ese clip que protagonizó con 12 años donde entrevistaba a su padre.

"Era director de una revista en gallego, que se llamaba Galume. Recuerdo que tuve que grabar 15 veces la entradilla. Sin embargo, acabé haciendo televisión", rememoró Xabier Fortes, recordando su primera toma de contacto con las cámaras.