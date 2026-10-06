Reacción masiva a Vicente Vallés por cómo se refirió al gobierno de Pedro Sánchez en pleno informativo de Antena 3

Si hace unos días era Carlos Franganillo el que provocaba mucho revuelo por su editorial en 'Informativos Telecinco' sobre el momento que atravesaba el gobierno de Pedro Sánchez tras el "no" de Junts a los decretos de vivienda, ahora es Vicente Vallés el que está en boca de muchos en redes por lo que recalcó sobre el ejecutivo en 'Antena 3 Noticias' al hablar del adelanto de las elecciones.

Como es habitual, Vicente Vallés no dudó en hacer su propio análisis de opinión sobre el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones al 29 de noviembre en plena crisis de la vivienda, con las calles y las plazas tomadas por las acampadas y las manifestaciones en contra de los desahucios, y después de que se hayan tumbado los decretos Maricarmen.

"La noche del próximo 29 de noviembre sabremos si España ha optado por cuatro años más de sanchismo o si por el contrario opta por el cambio. Casi con seguridad, en los próximos 55 días asistiremos a una campaña muy dura", empezó señalando el director y presentador de 'Antena 3 Noticias 2'.

"De momento termina una legislatura que empezó, porque así lo consintió Puigdemont desde Waterloo, y a la que ha puesto fin el propio Puigdemont desde Waterloo", sentenció Vicente Vallés haciendo referencia así a que el gobierno progresista consiguió salir adelante gracias a los votos de los 7 diputados de Junts, permitiendo así que Pedro Sánchez fuera reelegido presidente del Gobierno.

🟠 El apunte de Vicente Vallés:



🗣️ “La noche del próximo 29 de noviembre sabremos si España opta por cuatro años más de sanchismo, o si por el contrario opta por el cambio”



📲 #Antena3Noticias pic.twitter.com/faGoME6Pgt — Antena 3 Noticias (@A3Noticias) October 6, 2026

Revuelo por el editorial de Vicente Vallés en 'Antena 3 Noticias': "No hacen periodismo, sino propaganda"

Pues bien, este nuevo editorial de Vicente Vallés ha levantado mucha controversia en redes sociales. Y es que un sector de la audiencia ha cuestionado los términos empleados por el presentador al hablar del gobierno de Pedro Sánchez, llamando "sanchismo" a su Gobierno en un informativo, teniendo en cuenta que se trata de un gobierno legítimo elegido por las urnas.

"¿Ustedes ven serio en un telediario, que debe ser objetivo, llamar despectivamente a un gobierno legítimo "sanchismo"? La profesión de periodista la están denigrando", señala sin contemplaciones un usuario de 'X'. "Descarada su clara tendencia informativa a favor de la derecha y la ultraderecha. No hacen periodismo, sino propaganda", clama otro.

Lejos de quedarse ahí, también hay comentarios que señalan "sesgo" en los informativos de Antena 3 y cómo Vicente Vallés no muestra ningún síntoma de neutralidad tratándose de un telediario. "Entiendo que la cadena tenga una línea editorial pero que los informativos sean así dice mucho del poco rigor periodístico que hay", sentencia otro espectador. "Buena neutralidad la de 'Antena 3 Noticias'", añade otro espectador con sorna.

Uds. ven serio en un telediario, que debe ser objetivo, llamar despectivamente a un gobierno legítimo "sanchismo". La profesión de periodista la están denigrando. — sergio Nuñez (@NuarenasSergio) October 6, 2026

Descarados su clara tendencia informativa a favor de la derecha y la ultraderecha. No hacen periodismo, sino propaganda — Christian (@Christian_10J) October 6, 2026

Pero colegas, ya ni ocultarlo JAJAJAJA https://t.co/Dx2432gZNQ — lashindustries.bsky.social (@lashIndustries) October 6, 2026

entiendo que la cadena tenga una línea editorial pero que los informativos sean así dice mucho del poco rigor periodístico que hay https://t.co/Y30Ezfr13h — Ω MOTOMAMI Ω (@rubeen_s_) October 6, 2026

Wow que imparcial para ser presentador de un telediario https://t.co/aszrivDz2N — Marta📚❤️‍🩹 (@martattack123) October 6, 2026

Oye pero no era que el informativo tiene que ser objetivo, que lo subjetivo son las tertulias? https://t.co/MsN0WdzfBD — 🥀 (@daaveem) October 6, 2026

"Premio a mejor presentador informativo" periodismo objetivo, no cabe duda https://t.co/muy2afqdeG — Fran Gutiérrez 🎬🍿⚽🥅 (@FranGuti28) October 6, 2026

qué cojones es esta forma de "informar"??? https://t.co/7jjpGy5wzk — EVA สวัสดีค่ะ (@evxinclusive) October 6, 2026

Buena neutralidad la de Antena 3 noticias https://t.co/wgEdiVqbkb — Marki (@MdMarki) October 6, 2026