Raúl Triguero, periodista de 'De Viernes' y mítico reportero de 'Sálvame', entre los fallecidos del accidente ferroviario

La catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo) también ha afectado de lleno al mundo de la televisión. Entre la lista de pasajeros desaparecidos se encontraba el periodista de Telecinco Raúl Triguero, reportero actual de 'De Viernes' y rostro mítico de 'Sálvame', donde forjó especialmente su carrera televisiva.

Ahora, después de más de cuarenta y ocho horas de inmensa angustia, incertidumbre y desesperanza, su entorno se ha enfrentado a la noticia de que figura entre los fallecidos, cuya cifra oficial se mantiene en 69 en este momento.

Raúl Triguero viajaba a primera hora de la mañana del miércoles en uno de los trenes siniestrados porque tenía agendado entrevistar a Amador Mohedano en Sevilla como parte del contenido de la entrega de 'De Viernes' que se emitirá este 30 de octubre.

Tras conocerse el accidente, su entorno personal y profesional ha afrontado dos días muy duros sin saber nada de su paradero. De hecho, varios medios recogieron que Santi Acosta, el presentador del programa de corazón de Mediaset, había acudido a la zona cero y al Hospital Universitario de Toledo para tratar de localizarlo.

Finalmente, después de mucha preocupación y entre peticiones de colaboración ciudadana, se han confirmado los peores presagios: Raúl Triguero es una de las víctimas mortales de la segunda masacre que ha golpeado al servicio de alta velocidad de nuestro país en apenas nueve meses según ha publicado el periódico El Confidencial.

Como apuntábamos al principio, Raúl afianzó su vínculo con la televisión en el año 2013, cuando se incorporó al equipo del extinto 'Sálvame', convirtiéndose en uno de los reporteros y redactores más queridos y reconocidos del programa de Telecinco; con un sello muy propio y una voz muy identificable e inconfundible para el espectador.

En él permaneció hasta su cancelación en junio de 2023. Posteriormente, se incorporó a 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona, asumiendo la función de redacción y también de entrevistador de algunos de los personajes más relevantes de la crónica social. Precisamente el día de la tragedia se dirigía a la capital andaluza para hacer lo propio con el exmarido de Rosa Benito.

En el terreno personal, Raúl Triguero se encontraba casado con Marcos Rubio, su pareja desde hacía varios años. En marzo de 2023, tras cinco años de sólida relación, su esposo le sorprendió con una romántica pedida de mano que fue muy sonada porque el propio periodista la compartió en directo en 'Sálvame'.

La triste noticia es, sin duda, un enorme mazazo para su familia en primer lugar y para sus compañeros de la profesión y, particularmente, para el equipo de 'De Viernes', que se encuentra consternado con este fatal desenlace. Raúl Triguero ha muerto a los 43 años de edad.