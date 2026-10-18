Raúl Arévalo desvela cómo se preparó para su personaje del 'Suizo' en la serie 'El Castillo' tras engordar 22 kilos

Es habitual que los actores y actrices tengan que cambiar su aspecto físico para interpretar determinados papeles. Y eso es lo que le pasó a Raúl Arévalo, tal y como contó él mismo a Marc Giró durante su visita esta semana al programa de laSexta 'Cara al Show'. Y es que tuvo que engordar ni más ni menos que 22 kilos para meterse en la piel de 'Suizo', su personaje en la nueva serie de Movistar Plus 'El Castillo', que aborda la trata de mujeres en la España de finales de los 90 y los 2000.

"No habíamos pensado cómo tenía que ser, pero son 22 kilos, que son los que he perdido", explicó Raúl Arévalo, asegurando que ya ha conseguido perder esa cifra. Después de que Isa Peña, la guionista de la ficción basada en el libro 'El proxeneta' de Mabel Lozano, le propusiera interpretar al 'Suizo', él empezó a probar diferentes versiones de su aspecto con una aplicación que permitía modificar el rostro: "Me hice calvo y, probando, había uno que era calvo, con gafas y perilla. Se lo enseñé a Edu e Isa Peña y les encantó".

Pero, ¿cómo consiguió engordar 22 kilos? Según confirmó el actor, primero contó con la ayuda de un entrenador y una nutricionista. Sin embargo, en un momento dado pasó de una alimentación controlada a los excesos: "Empecé a hacerlo bien, pero hubo un momento que me dejé llevar y pasé del aguacate y la grasa buena al donut, la hamburguesa y las grasazas. Fueron seis meses de rodaje... Mal por mi parte". Las consecuencias fueron horribles: "No me podía abrochar los cordones, roncaba, respiraba mal, tenía acidez… No lo repetiría", confiesa.

Incluso durante el rodaje, sus compañeros se mostraron preocupados por su condición física. Según ha recordado Raúl Arévalo en el programa de laSexta, tras una escena, Isabel y Elena le llamaron para decirle que ya habían grabado suficiente material con su físico más voluminoso y que, como solo les quedaba un capítulo por rodar, podía empezar a perder peso aprovechando el salto temporal de la historia. Muy sorprendido, Marc Giró le preguntó que pasaría si hubiera una segunda temporada de 'El Castillo'. Entre risas, el actor ha bromeado con esa posibilidad: "Les diría que el 'Suizo' se ha pinchado Ozempic".

Raúl Arévalo reivindica la "energía de las mujeres" de 'El Castillo'

Raúl Arevaló definió 'El Castillo' como una ficción "imprescindible" que dejará a los espectadores "destrozados". La miniserie de seis capítulos, que puede verse en Movistar Plus, está basada en el libro 'El Proxeneta', de Mabel Lozano, que aborda el funcionamiento de las redes de explotación sexual. Marc Giró aprovechó la ocasión para defender la labor de la escritora, quien ha estado muchas veces "sola predicando ante el desierto" al denunciar esta realidad.

"El 90% del equipo eran mujeres y tú dices que has trabajado estupendamente en estas condiciones", le recordó el presentador de La Sexta. A raíz de esto, el actor hizo una reflexión: "Quiero repetir con ellas siempre, sin desmerecer a otros equipos. Hay algo que, haciendo autocrítica de los hombres, de determinado tipo de hombre, estoy cansado de algunos ambientes de set". Según Marc Giró, "esa mirada" se percibe en el resultado final: "Como espectador ves la serie y dices: 'Esto lo ha rodado una mujer'".

Raúl Arévalo confesó que el rodaje le ha permitido "aprender y reflexionar" sobre cómo se representa a las mujeres en la pantalla: "No aparecen cuerpos femeninos desnudos y la historia está contada desde el punto de vista del proxeneta". "Una cosa que he aprendido es que en el cine, desde que existe, se ha rodado el cuerpo de la mujer fragmentado", asegura el intérprete. A lo que el presentador añadió: "Y sigue pasando".

Raúl Arévalo destapa los entresijos del rodaje de 'El Castillo'

El actor Raúl Arévalo y Marc Giró en 'Cara al Show'

Por otro lado, Raúl Arávalo también explicó a Marc Giró cómo fue rodar 'El Castillo' en antiguos clubs de carretera abandonados. Aunque el departamento de arte se encargó de decorar los espacios para adaptarlos a la serie, algunas habitaciones conservaban prácticamente intactas su estructura original, e incluso todavía mostraba rastros de la vida de las mujeres que habían sido explotadas en ese lugar.

"A mí me impresionó mucho una en la que había una pegatina de 'La Sirenita', dibujos de sus hijos", recordó el actor, aún impresionado por la situación. Además, explicó que el ambiente de aquellos escenarios llegó a afectar al ánimo del equipo: "Dice Omar (Ayuso) que cuando iba al rodaje y veía al equipo cansado, es cierto que energéticamente ahí te tiraba para abajo".

Según contó Raúl Arévalo a Marc Giró, durante una de las grabaciones, uno de los neones de los antiguos clubs estaba encendidos y los camiones de producción permanecían aparcados detrás, por lo que desde fuera no siempre resultaba evidente que se estaba rodando. "Una vez, rodando una de las escenas, se abrió la puerta, mandaron '¡corten!' y uno que llegaba ahí con un camión, veía que era un rodaje y se iba. Los de producción nos contaban siempre que un par de ellos venían y tenían que decirles que era un rodaje", recuerda el intérprete.