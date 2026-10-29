Ramón García está en boca de todos por su desplante en pleno directo a una espectadora: "Ya ha hecho la gracia"

Ramón García se encuentra en el centro de la polémica después de que una desagradable escena de su programa 'En compañía' haya corrido como la pólvora en redes por su tajante contestación a una asistente del público. Los usuarios de X no han tardado en sentenciar la actitud del presentador, que terminó frenando a una señora que le llamó "guapo" mientras trataba de arrancar la emisión.

El presentador del magacín vespertino de CMM no pudo contener su enfado este martes ante la interrupción de una señora que se encontraban entre las gradas del público, que habitualmente juega un papel importante en este programa, con constante interacción entre el dúo de presentadores y los visitantes de distintas localidades, en este caso Toledo.

Todos repiten la misma crítica hacia Ramón García tras su desplante en directo con una señora: "Juan y Medio jamás haría eso"

"Pueden sentarse, muchas gracias por esta maravillosa canción", resolvió Ramón García finalizando el breve momento de baile con los asistentes para tratar de explicar cómo conseguir el premio que sorteaban durante esa tarde: un jamón. Sin embargo, terminó estallando contra una de las espectadoras sin previo aviso.

Ramón García se enfada con una señora del público por no callar "No sea todo el rato la protagonista, ya ha hecho la gracia " pic.twitter.com/dezoewiURl — Sebas Maspons (@SebasMaspons) October 27, 2026

"¡Guapo!", se pudo escuchar de fondo mientras el comunicador intentaba explicar a la audiencia la frase para conseguir dicho premio. Y este espontáneo comentario no gustó demasiado al conductor de 'En compañía'. "Señora, ¿se puede callar un momento a lo largo del programa? Un momentito... Ya hemos hecho la gracia, ya vale", sentenció con tono serio mientras su compañera trataba de continuar con la emisión dejando a un lado el incidente.

Sin embargo, Ramón García no estuvo dispuesto a dejar ahí su llamada de atención a la espontánea. "No puede ser usted la protagonista todo el rato del programa, ¿vale?", respondió el presentador con gesto de enfado antes de dirigirse de nuevo a la cámara. Y este desplante ha recibido una contundente respuesta en redes, con varios usuarios en X condenando las formas del comunicador.

"Ramón es un seco, creo que a las personas mayores hay que tenerles un respeto, no dejar a la señora en vergüenza. Quiere ser Juan y Medio y no le llega ni a la suela de los zapatos, tiene empatía, cosa de la que él carece", ha sentenciado un usuario sobre la escena. "Qué hombre más desagradable" o "Como siempre, tan impertinente y soberbio" son otros de los comentarios que se han podido leer.

Como siempre tan impertinente y soberbio — Marian (@Marianyolovalgo) October 28, 2026

También te digo que Ramón es un seco , creo que a las personas mayores tienes que tener un respeto no dejar a la señora en vergüenza y otra cosa quiere ser juan y medio y vamos no le llega ni a las suela de los zapatos tiene empatia cosas que Ramón García carece de ella — Maria (@Maria46840891) October 27, 2026

Qué hombre más desagradable. — mayka (@_mayka10) October 27, 2026

A mí este tipo lleva tiempo dándome unas vibes MALÍSIMAS.



¿Haces un programa para personas mayores y te diriges a ellas así?



CANCELADÍSIMO. https://t.co/K0GNr2kfvZ — Jose Tomás (@josertomasro) October 27, 2026

Juan y Medio no hablaría así a una persona mayor,el hasta la vacilaría. https://t.co/rhnVkceL2L — Pablo Saotome (@soria57452) October 27, 2026

🟢🟡Lo siento,en esta ocasión Ramón Garcia me ha parecido un maleducado... Hay mil formas de solucionar esa situación..#tv #television #viral pic.twitter.com/yMfF461vWt — LaLavadoraTV (@LaLavadoratv_) October 27, 2026

¿Este pavo es asi de cretino siempre? https://t.co/xcy1nhexFc — Bigotes Mckenzie ✟ 🇪🇸⭐️⭐️ (@HartazgoMental) October 27, 2026

Mi abuela ve este programa todos los días. Y os juro, que tiene -10000 de respeto por las personas. Las desprecia y encima se cree el superior a todo. https://t.co/myq0PGKwpd — ✧ Saicereth 📚 ✧ (@Saicereth) October 27, 2026

Por eso Juan y medio solo hay uno porque ante una señora así, se acerca la vacila un poquito (ella ni se cosca que la está vacilando) y mientras tanto le dice que se calle con gracia y respeto. Pero eso, solo hay uno https://t.co/X9dVQZDtjW — carms ~ (@harveycep) October 28, 2026

Juan y medio hasta le hubiera llevado el jamón a la señora https://t.co/zfJW1AJztq — Val 👻 (@Valeerixg) October 27, 2026

es taaan arrogante por eso jamás le llegará a la suela de los zapatos a Juan y medio, hay que tener muy poca empatía para dejar en evidencia a una persona mayor de esa manera https://t.co/90BX6ikEAC — Dearly beloved 🌙 (@mardelrey12) October 28, 2026

Juan y medio jamás hubiera hecho eso https://t.co/uxHVpQd3rq — Mireya (@callatecarva) October 28, 2026

Definitivamente no es como Juan Y Medio. Espero que luego buscase arreglarlo de alguna forma con la señora, que acude al programa a divertirse https://t.co/oxhUWl0qKJ — Juan Carlos Romero ۞ (@juanca_sev) October 28, 2026