Ramón García está en boca de todos por su desplante en pleno directo a una espectadora: "Ya ha hecho la gracia"

Ramón García se encuentra en el centro de la polémica después de que una desagradable escena de su programa 'En compañía' haya corrido como la pólvora en redes por su tajante contestación a una asistente del público. Los usuarios de X no han tardado en sentenciar la actitud del presentador, que terminó frenando a una señora que le llamó "guapo" mientras trataba de arrancar la emisión.
El presentador del magacín vespertino de CMM no pudo contener su enfado este martes ante la interrupción de una señora que se encontraban entre las gradas del público, que habitualmente juega un papel importante en este programa, con constante interacción entre el dúo de presentadores y los visitantes de distintas localidades, en este caso Toledo.
Todos repiten la misma crítica hacia Ramón García tras su desplante en directo con una señora: "Juan y Medio jamás haría eso"
"Pueden sentarse, muchas gracias por esta maravillosa canción", resolvió Ramón García finalizando el breve momento de baile con los asistentes para tratar de explicar cómo conseguir el premio que sorteaban durante esa tarde: un jamón. Sin embargo, terminó estallando contra una de las espectadoras sin previo aviso.
"¡Guapo!", se pudo escuchar de fondo mientras el comunicador intentaba explicar a la audiencia la frase para conseguir dicho premio. Y este espontáneo comentario no gustó demasiado al conductor de 'En compañía'. "Señora, ¿se puede callar un momento a lo largo del programa? Un momentito... Ya hemos hecho la gracia, ya vale", sentenció con tono serio mientras su compañera trataba de continuar con la emisión dejando a un lado el incidente.
Sin embargo, Ramón García no estuvo dispuesto a dejar ahí su llamada de atención a la espontánea. "No puede ser usted la protagonista todo el rato del programa, ¿vale?", respondió el presentador con gesto de enfado antes de dirigirse de nuevo a la cámara. Y este desplante ha recibido una contundente respuesta en redes, con varios usuarios en X condenando las formas del comunicador.
"Ramón es un seco, creo que a las personas mayores hay que tenerles un respeto, no dejar a la señora en vergüenza. Quiere ser Juan y Medio y no le llega ni a la suela de los zapatos, tiene empatía, cosa de la que él carece", ha sentenciado un usuario sobre la escena. "Qué hombre más desagradable" o "Como siempre, tan impertinente y soberbio" son otros de los comentarios que se han podido leer.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.