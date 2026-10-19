Quiénes son los invitados de hoy lunes en 'La Revuelta' de Broncano, que saca del cajón una emisión cancelada en TVE

'La Revuelta' regresa este lunes recuperando una entrevista que quedó reservada en el cajón tras la muerte de Maricarmen el pasado 7 de octubre. Lo hará tras despedir la semana pasada con la visita de los actores Álvaro Morte y Franceso Carril, que presentaron 'La voz quebrada', el nuevo documental que ya ha llegado a las salas de cine y en el que se reconstruye la historia de amor entre Federico García Lorca y el escritor Juan Ramírez de Lucas.

La visita de los dos intérpretes a David Broncano el pasado jueves se tradujo en un 10,8% de share y 1.276.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió liderar con la visita de Vicente Vallés, firmando un 15,3% de share y 1.787.000 espectadores en Antena 3. Por otro lado, 'Horizonte' en Cuatro se mantuvo como segunda opción con un 11,4% de share y 1.357.000 fieles. 'Supervivientes All Stars' se conformó con un 7,6% de cuota de pantalla y 885.000 televidentes en su versión express en Telecinco.

John McEnroe y Martin de la Puente, los invitados de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién este lunes 19 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Pepe Navarro y Florentino Fernández, que regresan a espacio de Antena 3 para presentar el documental 'El otro Chiquito' y rememorar las etapas televisivas en las que sus caminos se han cruzado a lo largo de las décadas. Por su parte, David Broncano emitirá finalmente su entrevista a John McEnroe y Martin de la Puente.

Si bien la visita de los dos tenistas estaba programada para ser emitida el pasado miércoles 7 de octubre, tal y como el humorista y su equipo anunciaron ese mismo día en redes, pero el fallecimiento de Maricarmen Abascal dio un vuelco a la programación de La 1 dejando a 'La Revuelta' con una emisión menos esa semana.

La edición del Telediario conducida por Pepa Bueno terminó extendiéndose para cubrir la última hora en las calles de Madrid tras la muerte de la vecina desahuciada, obligando a David Broncano a meter en un cajón su entrevista al ex jugador de tenis estadounidense y el jugador español, que tampoco vio la luz al siguiente día con motivo de la entrevista de última hora a Shakira.

Pero este lunes, 'La Revuelta' recibe por fin al legendario exjugador de tenis estadounidense, que acude por primera vez al espacio de entrevistas de TVE acompañado del tenista profesional español que continúa haciendo historia en el mundo del deporte en silla de ruedas. El primero fue líder del ranking ATP tanto en individuales como en dobles con 77 y 78 títulos respectivamente, sumando 156 en total.

En el caso del español, fue número 1 del mundo en dobles en el año 2022 y top del ranking mundial individual. Entre otros títulos como el de Campeón de Grand Slam en el US Open (2022) y Wimbledon (2025), lo que más destaca es su historia de superación y cómo se abrió camino en el mundo del deporte. Nacido en Vigo en 1999, a los dos años fue diagnosticado con síndrome de Proetus, una enfermedad rara que causa un crecimiento descontrolado de los huesos.