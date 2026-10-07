¿Quiénes son los dos invitados que visitan hoy 'La Revuelta' de David Broncano este miércoles 7 de octubre en RTVE?

Tras recibir una vez más a Judeline, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano recibió a la joven artista gaditana tras un verano marcado por el éxito internacional de su tema junto a Karol G y Rusowsky, además de su reciente participación en 'La bola negra', la aclamada película de Los Javis que continúa arrasando en taquilla y que ha sido propuesta como representante de España en los próximos Premios Óscar.

La visita de la cantante de este martes en el espacio de TVE se tradujo en un 15.8% de share y 1.818.000 espectadores, consiguiendo su mejor cuota de la temporada y su emisión más vista del último año, en parte gracias al efecto del partido entre Croacia y España, que sirvió como telonero congregando a 5.313.000 espectadores y sumando un 39.3% de cuota de pantalla. Por otro lado, 'El Hormiguero' firmó un 11.1% de share y 1.461.000 espectadores con José Mota.

John McEnroe y Martin de la Puente, los invitados de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién acude este miércoles 5 de octubre a 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a David Bustamante, que regresa al espacio de Antena 3 antes de subirse al escenario del Teatro La Latina de Madrid para arrancar los pases de 'El Zorro: el musical', la obra que protagoniza desde este mes de octubre. Por su parte, David Broncano recibirá a John McEnroe y Martin de la Puente.

El legendario exjugador de tenis estadounidense acudirá este miércoles por primera vez al espacio de entrevistas de TVE acompañado del tenista profesional español que continúa haciendo historia en el mundo del deporte en silla de ruedas. El primero fue líder del ranking ATP tanto en individuales como en dobles con 77 y 78 títulos respectivamente, sumando 156 en total.

En el caso del español, fue número 1 del mundo en dobles en el año 2022 y top del ranking mundial individual. Entre otros títulos como el de Campeón de Grand Slam en el US Open (2022) y Wimbledon (2025), lo que más destaca es su historia de superación y cómo se abrió camino en el mundo del deporte. Nacido en Vigo en 1999, a los dos años fue diagnosticado con síndrome de Proetus, una enfermedad rara que causa un crecimiento descontrolado de los huesos.

Esta condición le obligó a someterse a numerosas cirugías que finalmente se tradujeron en la amputación de su pie izquierdo. El gallego comenzó a jugar al tenis en silla de ruedas a la temprana edad de 11 años. Cabe destacar que también ha representado a España en los Juegos Paralímpicos en 2026, 2020 y 2024, año en el que se llevó la medalla de bronce en dobles junto a Daniel Caverzaschi.