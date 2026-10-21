¿Quiénes son los 2 invitados que visitan hoy 'La Revuelta' de David Broncano, este miércoles 21 de octubre en RTVE?

Tras recibir una vez más a Jaime Lorente, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano se reencontró con el actor más de un año después de su última visita, y recibió un regalo muy especial que pone en valor la importancia de su espacio de entrevistas en Televisión Española: una recogida de firmas para asegurar la permanencia del formato en La 1 tras el posible cambio de Gobierno.

La visita del intérprete al espacio de TVE se tradujo en un 9% de share y 1.099.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió liderar una vez más con un 12.9% de share y 1.584.000 espectadores gracias a la visita de Lucía Caraballo y Leonor Watling. Por otra parte, 'Horizonte' firmó un 10.8% de cuota de pantalla y 1.334.000 espectadores en Cuatro.

Los invitados de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién acude este miércoles 21 de octubre a 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Susanna Griso, que regresa al espacio de Antena 3 para repasar el panorama panorama político y la actualidad justo antes de la cita en las urnas del próximo 29 de noviembre. Por su parte, David Broncano recibirá al presentador Jesús Vázquez y al contratenor Philippe Jaroussky.

De esta manera, Jesús Vázquez regresa a 'La Revuelta' después de su primera visita al programa en el mes de enero en lo que supuso su debut en RTVE antes de ponerse al frente del Benidorm Fest 2026. Desde entonces, el gallego no ha parado al ponerse al frente también de 'La casa de la música', de los Premios de la Moda y de 'El túnel: avanza y gana', el concurso que este miércoles llega a la semifinal de su segunda temporada en TVE.

El segundo invitado de la semana es Philippe Jaroussky, un multiinstrumentista y contratenor mezzosoprano y que está considerado como uno de los nuevos grandes talentos de la ópera francesa, conocido por la particularidad de su voz que muchos consideran falsete, algo que él mismo rechaza. Con decenas de discos publicados, Jaroussky ha recibido reconocimientos dentro y fuera de su género, como los premios Echo Klassik y Victoires de la Musique, o las distinciones como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras y, posteriormente, Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. El próximo 3 de diciembre de 2026, Philippe Jaroussky interpretará obras de Antonio Vivaldi en el Auditorio Nacional de Música de Madrid junto al Ensemble Artaserse, la agrupación musical barroca que él mismo fundó en el año 2002.