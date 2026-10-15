¿Quiénes son hoy los invitados de 'La Revuelta' de David Broncano, en el programa de este jueves 15 de octubre en TVE?

Tras recibir una vez más a Salvador Sobral, 'La Revuelta' regresa este jueves con más sorpresas para cerrar la semana de entrevistas por todo lo alto. David Broncano se reencontró con el artista internacional, que no visitaba el espacio desde su última parada en 2025 junto a Silvia Pérez Cruz. Así, el músico se sinceró sobre todos los detalles de su nuevo trabajo discográfico además de compartir risas y anécdotas en La 1.

La visita del intérprete al espacio de TVE de este miércoles se tradujo en un 8.8% de share y 1.051.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió liderar con un 12.5% de share y 1.485.000 espectadores gracias a la visita de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche. Por otro lado, 'First Dates' se conformó en la franja con un 8.2% de cuota de pantalla y 988.000 espectadores en Telecinco.

Álvaro Morte y Francesco Carril, los invitados de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita este jueves 15 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' cerrará su semana de entrevistas recibiendo una vez más a Vicente Vallés, que regresa al espacio de Antena 3 para hacer un repaso de la actualidad política en plena campaña electoral y presentar su nuevo pódcast en Onda Cero. Por su parte, David Broncano recibirá a Álvaro Morte y Franceso Carril.

Vamos a por el último de la semana con dos mastodontes pic.twitter.com/p0givRwMV4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 15, 2026

El dúo de actores acude al espacio de TVE para presentar 'La voz quebrada', una película documental que explora las memorias personales de Juan Ramírez de Lucas, el verdadero último amor de Federico García Lorca. El título, producido por K&S Films, Pantalla Partida e Imagine! Films con la colaboración de RTVE y Canal Sur, parte de los recuerdos conservados por el escritor sobre su romance con el poeta.

El film, que se estrena este viernes 16 de octubre en cines y que ya fue presentado en el Festival de Cine de San Sebastián a finales de septiembre, cuenta con Álvaro Morte como la voz de Lorca y su compañero como la voz de Juan. Y aunque son sus dos protagonistas los que acuden a 'La Revuelta' antes de su estreno, el documental cuenta con un elenco conformado por destacados nombres como María Galiana, Verónica Sánchez, Víctor Clavijo, Joaquín Notario o Pedro Casablanc.