Quiénes son hoy los dos invitados de 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez este martes, 13 de octubre en La 1 de RTVE

Tras recibir por primera vez a Miguel Bernardeau y a la escritora Rosa Montero, 'Al cielo con ella' afronta la tercera entrega de su nueva temporada en la programación de La 1 con un nueva tanda de invitados. Henar Álvarez contó con la visita del actor en plena promoción de 'La bola negra', que continúa arrasando tanto en la crítica como en la taquilla antes de su estreno en los cines de Estados Unidos.

Su segunda noche en la programación de La 1 se tradujo en un 10.5% de share y 731.000 espectadores, mientras que 'En tierra lejana' en Antena 3 se alzó con un 11.8% de share y 778.000 espectadores y 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' consiguió liderar firmando un 13.5% de cuota de pantalla y 776.000 espectadores en Telecinco.

Ruth Lorenzo y José Mota, los invitados de Henar Álvarez de esta semana en 'Al cielo con ella'

La primera invitada en pasar por el sofá de 'Al cielo con ella' este martes será Ruth Lorenzo, que se unirá a Henar Álvarez esta semana para presentar su nuevo trabajo discográfico 'Blacksheep', un nuevo proyecto que nace junto a su banda RUTH y con el que reconecta con sus raíces rockeras, liberándose de cualquier etiqueta que pueda haber adquirido a lo largo de su extensa trayectoria, que pasa por sus inicios en 'X Factor' de Reino Unido hasta el escenario de Eurovisión en 2014.

✨Tenemos los invitados que subirán al olimpo de Henar Álvarez:



🔸José Mota (@JoseMotatv) y Ruth Lorenzo (@RuthLorenzo)

🔸Lamine Thior y la vuelta de Rubén Avilés, como colaboradores



☁️𝐴𝑙 𝑐𝑖𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙𝑙𝑎, este martes después de @LaRevuelta_TVE en @La1_tve y… pic.twitter.com/sx99ScPwlF — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 10, 2026

El siguiente en pasar por el renovado plató de Henar Álvarez y congelar a alguien en el frigorífico del programa será José Mota, que hace para en el espacio de La 1 en mitad de su gira promocional de '¡Arriba Tutto!', su nueva película que llegará a las salas de cine el próximo 23 de octubre y con la que debuta como director en la gran pantalla.

'Al cielo con ella' contará también con su elenco habitual de colaboradores, pasando por el humorista Lamine Thior, que repasará la actualidad y el estreno de Rubén Avilés como reportero a pie de calle este martes, manteniendo su reivindicativa y colorida forma de comunicar como uno de sus sellos inconfundibles.