Quiénes son los 4 invitados de 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez hoy martes, 20 de octubre, en La 1 de TVE

Tras recibir por primera vez a José Mota y Ruth Lorenzo, 'Al cielo con ella' afronta la cuarta entrega de su nueva temporada en la programación de La 1 con otra potente tanda de invitados. Henar Álvarez contó con la visita de la cantante, que se encuentra inmersa en la promoción de su nuevo trabajo discográfico 'Blacksheep' y también del actor y director, que también se encuentra presentando 'Arriba Tutto', su nueva película.

Su tercera noche del curso televisivo en la programación de La 1, acortada por el Amistoso femenino entre Estados Unidos y España, se tradujo en un 7.3% de share y 553.000 espectadores, mientras que 'Supervivientes All Stars' lideró en Telecinco con un 14.3% de share y 824.000 espectadores y 'En tierra lejana' firmó un 12.5% de cuota de pantalla y 849.000 espectadores en Antena 3.

Paloma del Río, Ana Torrent, María León y Javier Giner, los invitados de esta semana en 'Al cielo con ella'

¿Pero quién visita 'Al cielo con ella' esta semana como invitado? Henar Álvarez arrancará la noche del martes con la visita de un rostro mítico de RTVE, la periodista Paloma del Río. La comunicadora especializada en deportes hará un repaso de su trayectoria, sincerándose sobre sus desafíos y éxitos a lo largo de su paso por la corporación, que se ha extendido durante más de cuatro décadas.

🌫️Han triunfado en la tierra, ahora asaltarán los cielos



✨María León, Ana Torrent, Paloma del Río y Javier Giner son los invitados y Rubén Avilés estará como colaborador



𝑨𝒍 𝒄𝒊𝒆𝒍𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒍𝒍𝒂, este martes después de #LaRevuelta en @La1_tve y @rtveplay… pic.twitter.com/a4gnR5Whqo — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 18, 2026

Por otro lado, María León y Ana Torrent acudirán juntas al espacio de entrevistas de La 1 para presentar la nueva temporada de 'Furia', disponible en HBO Max desde el pasado 9 de octubre. Así, la humorista aprovechará para hacer un repaso de la trayectoria de Torrent, que debutó en el cine con tan solo seis años.

Por último, el guionista y director Javier Giner aterrizará en el sofá de 'Al cielo con ella' para presentar 'Esta soledad', su nueva película en la que reflexiona sobre el vacío existencial de dos jóvenes. El cineasta se sincerará también con Henar Álvarez sobre los entresijos de la industria en la que lleva décadas trabajando. A su vez, el programa contará esta semana con la sección de Rubén Avilés.