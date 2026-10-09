Quién es quién en la temporada 2 de 'Furia': Estos son todos los personajes y el nuevo reparto de la serie de HBO Max

'Furia', la serie española de HBO Max más vista en un lustro regresa este viernes, 9 de octubre a la plataforma con su segunda temporada. La ficción creada por Félix Sabroso renueva su plantel de protagonistas y suma a nuevos actores y actrices a su reparto para seguir indagando "nuevos universos" sobre mujeres que se ven superadas por la furia.

La segunda temporada de 'Furia' contará con ocho nuevos episodios de 30 minutos con un nuevo reparto encabezado por Maribel Verdú ('La casa de los espíritus', 'Élite'), Carmen Maura ('Tierra de mujeres'), María León ('Perdiendo el juicio', 'El caso Asunta'), Cecilia Suárez ('La casa de las flores', 'El jardinero'), Ana Mena ('Ídolos') y Clara Sans ('Innato', 'Celeste'). Mientras que Ana Torrent y Claudia Salas retoman sus papeles de la primera temporada.

El elenco artístico de 'Furia: Parte 2' se completa con Alberto San Juan ('Furia', 'La cena'), Asier Etxeandia ('Atasco', 'Romi'), Mariona Terés ('Barrio Esperanza'), Jaime Zatarain ('Ángela', 'Pura sangre'), Pepa Charro ('Muertos S.L.', 'ENA. La reina Victoria Eugenia'), Alexandre Ars, Miguel Iriarte y Miguel Barraga, entre otros.

'Furia' se estrenó en julio de 2025 y se convirtió en la serie más vista de la plataforma en España desde 2021, solo por detrás de La Casa del Dragón y The Last of Us. La comedia producida por Mandarina ('De Viernes') fue además todo un éxito de crítica. La primera temporada reunió por primera vez en pantalla a las actrices Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro, lo que la ha hecho valedora de un premio especial del jurado al elenco protagonista en los Rose d'Or europeos que otorga la UER destacando cada año a las mejores producciones en televisión, así como también del Premio Ondas a Mejor interpretación femenina para las cinco protagonistas junto a Claudia Salas y Ana Torrent.

Además, la ficción fue nominada a los Premios Feroz (Mejor serie de comedia, Mejor guion de serie y Mejor actriz para Candela Peña), Premios Forqué (Mejor interpretación femenina para Candela Peña) y Premios Iris (Mejor actriz para Candela Peña y Mejor dirección de ficción para Félix Sabroso), entre otros.

Sinopsis de la segunda temporada de 'Furia'

En las nuevas tramas veremos a varias mujeres atrapadas en un sistema de mercado donde todo es susceptible de convertirse en lucrativo espectáculo. Todas ellas deberán enfrentarse a estas crudas situaciones con la única arma que les queda: la furia.

Conoce a los personajes de 'Furia 2' en HBO Max

Maribel Verdú es Raquel

Maribel Verdú es Raquel

Raquel es una alta ejecutiva, ambiciosa y pluscuamperfecta que oculta grietas íntimas y conflictos del pasado que la convierten en una bomba de relojería. Raquel es tan dura y tiburón en el trabajo, como frágil e inestable íntimamente. Raquel experimentará una espiral cada vez más complicada que lo obligará a enfrentarse con sus peores fantasmas. Con ella retratamos el inquietante y exigente mundo laboral de las corporaciones globales y hasta que punto este nivel de autoexigencia se relaciona con la salud mental.

Carmen Maura es Patricia

Carmen Maura es Patricia

Patricia tiene un grave problema de salud, pero no está construida desde este conflicto. Al contrario, es una mujer positiva Alegre y dotada de un entusiasmo inagotable. Patricia niega la realidad, pero construye una nueva, que parece una invitación al desastre y que sin embargo, consigue reinventarla. Con Patricia reflejamos también esa tendencia actual que niega el conocimiento y la ciencia frente a una especie de magia negacionista y mediática, llena de superchería e impacto.

Ana Mena es Carla

Ana Mena es Carla

Carla huye de su pueblo y de su pasado, para poder llegar a Madrid con intenciones artísticas. En su incierto periplo en la ciudad, acaba relacionándose con un famoso cantante, ya en declive, Leo III (Asier Etxeandía). La relación es tan desigual y abusiva que acaba sacando a la luz las verdaderos traumas de Carla y de su pasado familiar. Carla representa la sociedad del éxito, entendida desde las nuevas generaciones con todas sus posibilidades, crueldades y desconciertos.

María León es Charo

María León es Charo

Charo, luminosa y caótica, es una mujer de barrio que fue madre mucho antes de poder plantearse siquiera la idea de la maternidad. Charo, a sus 40 años, sigue ejerciendo una búsqueda juvenil por encontrar un lugar en el mundo mientras trata de defenderse, a duras penas, de la violencia incontrolada de Chema, su hijo mayor, que está tan roto como ella. Charo y su conflicto, acaban convirtiéndose en mercancía rentable para la empresa en la que trabaja como limpiadora.

Claudia Salas es Tina

Claudia Salas es Tina

Tina en esta nueva temporada, se ve obligada a salir de la casa de Marga (Carmen Machi) y Roberto (Alberto San Juan) y volver al barrio donde viviese con su abuela y su madre. Ahora comparte piso con su hija (también de Roberto) y con su gran amigo Toni (Jorge Clemente). Todo parece recolocarse en la vida de Tina que elije un esquema más sencillo y real que el que tenía en la delirante casa de Marga. Pero su pasado vuelve de la mano de Roberto, para despertar de nuevo su furia y sus más bajas ambiciones.

Ana Torrent es Rosa

Ana Torrent es Rosa

Rosa está tan llena de sentido común como de amargura. Su pasado infantil como estrella deportiva nos muestra que su gran momento vital pasó hace mucho o al menos eso cree ella. Rosa sale de la cárcel y vuelve con su madre, Patricia y tendrá que enfrentarse al descubrimiento de la enfermedad de esta. Pero Rosa deberá resolver algo peor que la propia enfermedad se su progenitora y es que Patricia se ha puesto en manos de una curandera mediática que ejerce un poder controlador sobre ella.

Cecilia Suárez es India

Cecilia Suárez es India

India Mendoza es una coach, sanadora y estrella de la televisión que ha construido un imperio prometiendo bienestar y transformación personal. Su discurso mezcla emociones, pseudo-ciencia, espiritualidad de consumo y espectáculo al servicio de la audiencia y el negocio. Pero India no es solo una impostora: participa conscientemente de ese artificio y ha acabado creyendo en él. Convencida de que ayuda a los demás, ya no distingue la verdad de la representación.

Clara Sans es Elisa

Clara Sans es Elisa

Elisa es una joven con dificultades económicas para poder establecerse en la vida, pero le sobra, ambición e impulso. Elisa se enfrenta a un gigante cuando es contratada por la plataforma Núcleo, para ser la mano derecha de Raquel. Elisa aprende pronto y desarrolla con facilidad los métodos que reconoce en su propia jefa. No está dispuesta a perder porque no tiene nada que perder. Elisa es una representación directa de la velocidad, crudeza y desconcierto con los que el sistema trata a las nuevas generaciones en el mundo laboral